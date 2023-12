Ancona: Una donna in stato di abbandono, due malori e un'aggressione: soccorse quattro persone

1' di lettura

12/12/2023 - Interventi della Croce Gialla tra la tarda serata di ieri (11 dicembre) e la prima mattina di oggi, soccorse quattro persone.

In via Giordato Bruno di fronte a largo Sarnano, nei pressi del distributore di benzina, una donna di 65 anni di origine siriana è stata trovata a terra in stato di completo abbandono. Sul posto sono arrivati la polizia e la Croce Gialla di Ancona, che ha condotto la 65enne al Torrette.

Assistita alla stazione ferroviaria anche una donna di 64 anni, che nella mattinata aveva subito un'operazione all'ospedale di Firenze e di rientro verso l'Abruzzo ha avvertito un malore. Il personale viaggiante ha allertato . La Croce Gialla ha atteso la fermata del treno lungo i binari e successivamente ha condotto la 64enne al pronto soccorso di Torrette.

Questa mattina alle 5.30 la Croce Gialla è poi intervenuta in un albergo in zona piazza Rosselli per un malore. Un uomo di 50 anni circa è stato trovato disteso sul pavimento dell'hotel dal personale della struttura. I soccorssitori, giunti sul posto, hanno condotto il 50enne al Torrette con un codice di media gravità.

Intervento anche in zona piazzale Europa per una donna di 47 anni in seguito a un diverbio con lite con il convievente, sfociato in un'aggressione. Entrambi cittadini stranieri. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia e la Croce Gialla.