Senigallia: Ponte dell'Immacolata, tutti gli eventi di Natale in città

07/12/2023 - Senigallia si prepara a tuffarsi nel lungo ponte dell'Immacolata. Per l'occasione il calendario degli eventi natalizi promossi dall'Amministrazione Comunale è completo.

Oltre agli appuntamenti per l'8 dicembre, l'intrattenimento prosegue anche nel fine settimana. Sabato 9 dicembre al'Auditorium San Rocco alle ore 18 si terrà il reading musicale a cura dell'associazione Insieme per l'Ucraina ODV “Missione Perpetua. La storia della canzone Shchedryk attraverso un secolo di storia Ucraina”. In serata, alle ore 21, al teatro La Fenice va in scena un classico del Natale, “Il lago dei cigni” del Balletto di Mosca. Alle ore 17.30 alla Chiesa dell'Immacolata, il coro della Schola Cantorum propone il Concerto “Canti natalizi e mariani”.



Domenica 10 dicembre nel centro storico, la mattina, ci sarà il mercato settimanale dalle ore 8. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19 “Babbo Natale in tour” con Babbo Natale che incontra le frazioni. Ai giardini Catalani dalle 16.30 ci saranno “Animazioni per bambini” con giochi, palloncini, truccabimbi e laboratori. Alle ore 18 all'Auditorium San Rocco ci sarà il “Concerto di Natale” a cura del coro dell'ANC Marche.



Tutti i giorni In piazza del Duca sono aperti i mercatini di Natale dalle 10 alle 20 mentre nei giardini della Rocca dall'8 dicembre apre la pista dalle 15 alle 22.