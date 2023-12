Jesi: A fuoco un deposito di attrezzi: vigili del fuoco intervengono in via Molise

1' di lettura

08/12/2023 - Giovedì sera, intorno alle 20, i Vigili del Fuoco di Jesi sono intervenuti per un incendio che ha interessato un deposito attrezzi in via Molise.

La squadra, composta da personale del distaccamento locale, ha gestito la situazione con efficacia, utilizzando due autobotti per spegnere le fiamme. Grazie alla pronta risposta, sono riusciti a limitare i danni e a garantire la sicurezza dell'area coinvolta.

Dopo aver spento l'incendio, i Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona. La loro professionalità è stata fondamentale nel gestire l'incidente in modo rapido ed efficiente.