Bomprezzi (PD): "Il grido d'allarme dei dirigenti di Torrette sulla sanità"

07/12/2023 - Ben 11 dirigenti dell'Ospedale di Torrette hanno pubblicato giovedì con una lettera il loro grido d'allarme per la disastrosa situazione della sanità.

Credo che se persone di così alta fama e competenza, peraltro di una struttura di eccellenza come Torrette, siano arrivati a dover ricorrere a un appello pubblico la situazione sia davvero grave, molto di più di quanto abbiamo denunciato sinora.

Non c'è tempo da perdere. Il PD Marche è pronto a battersi su questo. Martedì in direzione regionale di partito approderà un documento, il nostro manifesto per costruire l'alternativa sulla sanità regionale, elaborato negli scorsi mesi attraverso un percorso e un approccio unitario, a cui tutti hanno contribuito: gruppo consiliare, segretari provinciali, tavolo sanità PD marche e tanti altri.

Credo che sia una battaglia irrinunciabile che dovremo percorrere tutti insieme, a partire dalle forze di opposizione. Abbiamo il dovere di non lasciarli soli.