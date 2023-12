Civitanova: Riapertura del Teatro Rossini, Giancarlo Giannini al Gran Galà conclusivo

2' di lettura

06/12/2023 - È entrato nel clou il trittico di spettacoli che sta inaugurando la riapertura del teatro Rossini di Civitanova Marche, al termine dei lavori di rimozione dell’amianto dal tetto e di efficientamento energetico.

Dopo le emozioni del live di Dardust e aspettando la due giorni con i Momix (in programma oggi, 6 dicembre, e domani, 7 dicembre) il pubblico si prepara ad un’altra serata di spessore: l’evento con Giancarlo Giannini.

Sabato 9 dicembre l’attore sarà infatti protagonista del Gran Galà conclusivo di riapertura del Rossini, con lo spettacolo Poesia e Musica. Attore tra i più famosi del cinema italiano, doppiatore, regista e stella di Hollywood sulla Walk of Fame di Los Angeles, presenterà uno spettacolo esclusivo che lo vedrà interpretare le più belle poesie di Leopardi, Salinas, Shakespeare, Neruda, Ungaretti, da Cecco Angiolieri a Petrarca, da Dante ad Alda Merini.

La celebre voce di Giancarlo Giannini sarà intervallata da intensi brani musicali eseguiti da tre artisti d'eccezione come Stefano Maffizzoni, Marco Zurzulo e Andrea Candeli, che accompagneranno lo spettatore in un viaggio senza tempo fra poesie e melodie immortali. A fine spettacolo un brindisi corale con tutta la platea. In collaborazione con Eclissi Eventi.

Quanto alla biglietteria, è aperta: mercoledì 6 dicembre (18.30-21.30 al Rossini); giovedì 7 dicembre (17.30-21.30 al Rossini); venerdì 8 dicembre (17.30-19.30 Rossini e teatro Annibal Caro); sabato 9 dicembre (10-12 e 18.30-21.30 al Rossini).

Biglietti anche online su vivaticket.com e ciaotickets.com

Bentornato Teatro Rossini! è promosso dall’Azienda dei Teatri di Civitanova con il Comune di Civitanova Marche e la collaborazione di Amat, Best Eventi ed Eclissi Eventi. La rassegna vede come partner: Delta Motors, Farmacia Angelini, Goter thermoplastic compound Spa, le consulenti finanziarie della Banca Fideuram di Civitanova Marche (Alessia Annibali, Claudia Grifantini e Barbara Principi) e Gioielleria Matteo Cartechini. Le preziose forniture sono di Cantine Fontezoppa, Pellegrini Centro Giardinaggio, Comet Rema Tarlazzi, Megauno Store e Arredamenti Maurizi.

Informazioni

TDIC 0733.812936 biglietteria@teatridicivitanova.com