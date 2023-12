Civitanova: Bentornato Teatro Rossini!, grande successo per lo spettacolo dei Momix

2' di lettura

07/12/2023 - Bentornato Teatro Rossini! e bentornati Momix.

L’amatissima compagnia di ballerini-illusionisti, diretta da Moses Pendleton, si riaffaccia ancora in città e ieri sera, 6 dicembre, ha dato il via ad una due giorni tutta Back to Momix: si tratta del nuovo e atteso spettacolo che è stato inserito nel format Bentornato Teatro Rossini!, il contenitore che festeggia la riapertura del Rossini al termine dei lavori di rimozione dell’amianto dal tetto e di efficientamento energetico.

Dopo il sold out tutto da ballare di Dardust, primo ospite di Bentornato Teatro Rossini!, i Momix hanno confermato le grandi aspettative, riempiendo anche ieri sera la platea con un pubblico che ha applaudito con passione le sorprendenti coreografie. Oggi, 7 dicembre, si replica. E si attende un altro successo.

Gli spettacoli dei Momix sono su iniziativa del Comune di Civitanova Marche, dell’Azienda Teatri di Civitanova e dell’AMAT, con il contributo della Regione Marche e del MiC.

Bentornato Teatro Rossini! è l’antipasto di una ricca stagione teatrale, che terrà poi accesi i riflettori in città fino a tutto aprile 2024 con prosa e altri spettacoli fuori abbonamento. Bentornato Teatro Rossini! si chiuderà sabato 9 dicembre, con ospite Giancarlo Giannini. L’attore sarà infatti protagonista del Gran Galà conclusivo di riapertura del Rossini, con lo spettacolo Poesia e Musica. Giannini presenterà uno spettacolo esclusivo che lo vedrà interpretare le più belle poesie di Leopardi, Salinas, Shakespeare, Neruda, Ungaretti, da Cecco Angiolieri a Petrarca, da Dante ad Alda Merini.

Quanto alla biglietteria, questa è aperta: giovedì 7 dicembre (17.30-21.30 al Rossini); venerdì 8 dicembre (17.30-19.30 Rossini e teatro Annibal Caro); sabato 9 dicembre (10-12 e 18.30-21.30 al Rossini). Info: 0733.812936 biglietteria@teatridicivitanova.com

Biglietti anche online su vivaticket.com e ciaotickets.com

Bentornato Teatro Rossini! è promosso dall’Azienda dei Teatri di Civitanova e dal Comune di Civitanova Marche, con la collaborazione di Amat, Best Eventi ed Eclissi Eventi. La rassegna vede come partner: Delta Motors, Farmacia Angelini, Goter thermoplastic compound Spa, le consulenti finanziarie della Banca Fideuram di Civitanova Marche (Alessia Annibali, Claudia Grifantini e Barbara Principi) e Gioielleria Matteo Cartechini. Le preziose forniture sono di Cantine Fontezoppa, Pellegrini Centro Giardinaggio, Comet Rema Tarlazzi, Megauno Store e Arredamenti Maurizi.