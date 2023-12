Civitanova: Bentornato Teatro Rossini, sold out per lo spettacolo di apertura targato Dardust

1' di lettura

30/11/2023 - Uno show di musica e grandi suggestioni quello proposto ieri, 29 novembre, a Civitanova Marche da Dardust, che ha con il suo spettacolo Duality + Guest dato il via a Bentornato Teatro Rossini!

Il format, di tre spettacoli, è voluto dall’Azienda dei Teatri di Civitanova e dal Comune per la riapertura del Rossini, dopo i lavori di rimozione dell’amianto dal tetto e di efficientamento energetico.

Lo spettacolo di Dardust è stato accolto da una platea che ha registrato il sold out, con l’artista che sul palco ha incantato il pubblico con momenti di pura poesia ed energia, in un viaggio emozionate. Ospite della serata, il bassista Saturnino, che ha ulteriormente riscaldato l’atmosfera.

“Siamo felici di poter riprendere le attività in questo importante palcoscenico con la data zero del tour di Dardust - le parole della Presidente dei Teatri Maria Luce Centioni, in apertura di serata -. Dardust è un’artista capace di stupire e non poteva esserci uno spettacolo più significativo per dare il bentornato al teatro Rossini”.

Il tour Duality + Guest è organizzato da BPM Concerti e la data civitanovese vede la collaborazione della Best Eventi.

Tornando su Bentornato Rossini!, il format proseguirà mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre, con l’atteso ritorno in città dei Momix, con Back to Momix in esclusiva regionale in collaborazione con Amat. Quindi, sabato 9 dicembre, è invece in programma il Gran Galà di riapertura del Rossini, con l’ospite d’eccezione Giancarlo Giannini con Poesia e Musica (in collaborazione con Eclissi Eventi).

Biglietti online su vivaticket.com, ticketone.it, ciaotickets.com e alla biglietteria del Rossini.

Informazioni

TDIC 0733.812936 biglietteria@teatridicivitanova.com