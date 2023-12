Ancona: FalcoNatale 2023: Presentazione il cartellone della nuova edizione al Centro Pergoli

6' di lettura

30/11/2023 - Piazza Mazzini diventerà un bosco incantato, via Bixio sarà la strada della dolcezza, a Castelferretti sarà allestita la ‘vera’ casa della Befana. Domenica l’inaugurazione di un cartellone che proseguirà fino al 7 gennaio

Il binomio Natale & Magia prende forma a Falconara grazie a FalcoNatale2023, il cartellone degli eventi natalizi di Falconara che punta su allestimenti suggestivi, installazioni inedite per le Marche e spettacoli di suoni, luci e neve. Gli eventi si susseguiranno fino al 7 gennaio tra attrazioni, animazione, spettacoli e cori. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti con il Presepe meccanico di Falconara Alta e i presepi in vetrina a Castelferretti, con cori, appuntamenti musicali e cinematografici dedicati ai bambini.

Il cartellone è stato illustrato nella mattinata di oggi, giovedì 30 novembre, con la partecipazione di associazioni e sponsor.

«Proprio i bambini sono da sempre la sfida più grande nella programmazione del Natale – ha affermato il sindaco Stefania Signorini – perché è a loro che pensiamo nell’allestire attrazioni e manifestazioni. Allo stesso tempo FalcoNatale è un invito agli adulti a tornare bambini e a vedere il mondo con i loro occhi. Altrettanto centrale nella programmazione natalizia è la sua coralità, la capacità aggregante, perché coinvolge tutte le realtà del territorio, dalle associazioni che sono parte attiva negli eventi alle realtà imprenditoriali, che ci sostengono con il loro contributo».

L’assessore alla Cultura Marco Giacanella ha ribadito il ringraziamento agli sponsor e alle associazioni «che ci sono sempre», mentre l’assessore al Commercio Ilenia Orologio ha sottolineato anche il supporto dei commercianti, che hanno finanziato le luminarie.

L’inaugurazione è programmata per domenica 3 dicembre alle 17, quando in tutto il territorio si accenderanno le luminarie, gli alberi in ogni quartiere e le installazioni luminose. Alla stessa ora piazza Mazzini ospiterà il grande spettacolo inaugurale: gli artisti scenderanno da una grande mezzaluna luminosa in una girandola di luci, suoni ed evoluzioni di acrobatic moon, sotto una pioggia di petali e coriandoli bianchi come neve. A presentare l’evento sarà il giornalista Maurizio Socci.

Ad anticipare l’inaugurazione, a partire dalle 10, saranno le ‘Delizie dei maestri pasticcieri’ di Falconara, Ancona, Jesi e Montemarciano: nell’isola pedonale di via Bixio si potranno assaggiare e acquistare dolci natalizi e le specialità che hanno reso famosa ogni singola attività. Ci saranno le gelaterie Quattrini e Coccoverde, L’Arnia del Cuciniere, le pasticcerie La Bolognese, La Bottega Artigiana, La Mou Dolce Lab, Pasticceria Galilei, Taccalite, Tesoro, Laboratorio Con Amore di Falconara, Pasticceria Foligni da Ancona, Il Girasole e La Delizia da Montemarciano, Pasticceria Dolcevita da Jesi, le enoteche Dell’Angolo e My Wine, la casa vinicola Silvestroni.

Sempre il 3 dicembre piazza Mazzini si trasformerà in un bosco incantato, realizzato a mano dalla scenografa Sara Costarelli e dalla designer Antonella Crocianelli, con rami e fronde a formare una galleria verde, sopra un tappeto di piante tipiche del sottobosco. Gli elementi naturali saranno arricchiti da grandi palline di Natale luminose, elfi e animaletti del bosco, mentre una zona sarà perennemente innevata con fiocchi che scendono dal cielo. I più piccoli troveranno casette di legno, tavoli e sedie per immergersi in un mondo verde con ambientazioni magiche. Ogni weekend ci sarà l’animazione degli elfi con laboratori per i bambini.

Una delle principali attrazioni sarà poi il Christmas Virtual Village, un’installazione inedita per le Marche: in piazza Garibaldi, a partire dall’8 dicembre, si potrà entrare in una grande struttura gonfiabile al cui interno sarà riprodotto fedelmente il villaggio di Babbo Natale grazie alla realtà aumentata. Attraverso i visori si potrà giocare da soli o in squadra, cimentandosi in prove che coniugano divertimento e apprendimento: si potranno studiare il cosmo e le stelle, imparare a utilizzare speciali controller al posto delle mani per muoversi nel metaverso e disegnare in 3D.

Anche la magia avrà un ruolo di primo piano, grazie al Christmas Magic Box: a Falconara il 16 e 17 dicembre arriveranno, direttamente da Italia’s got talent, i maghi del ‘Club prestigiatori fermano’ e del Museo Matemagica che conquisteranno grandi e piccini con illusioni ottiche e giochi.

Anche l’appuntamento del 6 gennaio sarà una novità assoluta: in piazza della Libertà, a Castelferretti, ci sarà la ‘vera casa della Befana’ e la funambolica vecchietta arriverà a cavallo della scopa magica per esibizioni circensi con i suoi aiutanti folletti e spazzacamino.

L’animazione sarà garantita in tutto il territorio grazie anche al Santa Claus Bus, che l’anno scorso ha ottenuto un grande successo. Farà tappa a Castelferretti nel pomeriggio del 9 dicembre, mentre il 10 sarà al mattino al Kennedy e al pomeriggio al Centro Le Ville.

Il calendario natalizio si conferma come il frutto della collaborazione con le associazioni del territorio e le scuole cittadine, che organizzeranno concerti e iniziative: oltre ai tre istituti scolastici di Falconara, il cartellone coinvolge le associazioni Falconamare, Pro Castelferretti, Pionieri, Koinè, Iride, Diesis, Artemusica, Vincent Persichetti, la banda di Castelferretti, la Corale Pier Battista da Falconara, la Croce Gialla che quest’anno celebra i 40 anni dalla fondazione.

Tra gli appuntamenti tradizionali, quello con il Presepe Meccanico del Comitato di Rocca Priora, che aprirà il giorno di Natale nelle grotte del Castello e resterà allestito fino al 21 gennaio, mentre è diventato una tradizione degli ultimi anni l’allestimento di presepi artistici e artigianali nelle vetrine e nei giardini privati di Castelferretti a cura del gruppo Sognando il presepe.

Spazio anche alla solidarietà con il mercatino natalizio delle associazioni di volontariato del territorio, il 2 e 3 dicembre al Mercato Coperto.

Un secondo mercatino con idee regalo sarà allestito dall’8 al 10 dicembre, al Mercato Coperto e nell’isola pedonale di via Bixio.

Anche se non presenti, gli organizzatori del Magic Box hanno fatto arrivare i loro saluti: «Il Club Prestigiatori Fermano è lieto di collaborare con il comune di Falconara per dare il suo contributo magico al Natale – afferma il presidente del club Lorenzo Verdini, che ha creato l’evento falconarese con la direzione artistica di Giuseppe Nuciari –. Un gioco di prestigio è un inganno innocente che ha lo scopo di divertire, stupire e far sognare adulti e bambini. Il nostro modo di aggiungere un pizzico di Magia alla Magia del Natale».