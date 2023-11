Approvata la Legge Urbanistica n. 217 del 2023: “Norme della pianificazione per il governo del territorio"

2' di lettura

28/11/2023 - In una seduta memorabile del Consiglio Regionale delle Marche, dopo un'intensa maratona in aula durata 5 giorni con quasi 50 ore non consecutive di interventi, è stata finalmente approvata la Proposta di Legge n. 217/2023, "Norme della pianificazione per il governo del territorio".

Il capogruppo di Forza Italia, Jessica Marcozzi esprime profonda soddisfazione per l'importante traguardo raggiunto. La proposta, volta a una riforma organica e sostenibile della pianificazione urbanistica nella regione, ha superato un ostacolo significativo nonostante il tentativo delle opposizione di depotenziarne l'essenza attraverso centinaia di emendamenti anche in alcuni casi strumentali ed ostruzionistici. Grande soddisfazione per il Gruppo di Forza Italia che esprime grande soddisfazione per l'esito della votazione: "Oggi abbiamo assistito a un momento cruciale per il futuro della nostra regione.



Nonostante i tentativi dell'opposizione di diluire l'essenza della proposta, siamo riusciti a preservare la sua integrità e a garantire che le Marche possano avanzare verso un futuro sostenibile e rispettoso dell'ambiente." La legge, di iniziativa della Giunta regionale, segna l'inizio di un nuovo capitolo per la gestione del territorio nelle Marche. Essa pone un forte accento su aspetti chiave quali lo sviluppo sostenibile, la rigenerazione urbana, la tutela del paesaggio, e introduce innovazioni come il concetto di "città pubblica", la riduzione del consumo di suolo, e l'uso di energie rinnovabili. Questa approvazione segna un passo significativo per la Regione Marche nel suo percorso verso una gestione del territorio responsabile e all'avanguardia. Forza Italia inoltre sottolinea l'importanza di questo successo legislativo come esempio di unità e visione per il futuro: "Con l'approvazione di questa legge, la Regione Marche si posiziona come un modello di pianificazione urbana sostenibile e responsabile, un esempio per altre regioni che mirano a bilanciare lo sviluppo urbano con la tutela ambientale e sociale."



Il successo di questa legge rappresenta un impegno condiviso con tutte le forze politiche al governo della regione verso la creazione di comunità sostenibili e resilienti, dimostrando la volontà di Forza Italia e del Consiglio Regionale di perseguire un futuro armonico per tutti i cittadini delle Marche.