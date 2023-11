Senigallia: Auditorium gremito per "Io non ho PIU' paura": la Fidapa Bpw Italy Senigallia ringrazia di cuore per la partecipazione

1' di lettura

27/11/2023 - Un auditorium San Rocco così gremito ci ha stretto il cuore. In tanti avete risposto al nostro appello a partecipare a "Io non ho PIU' paura", evento organizzato dalla Fidapa Bpw Italy di Senigallia per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Grazie a chi c'è stato, a chi ha ascoltato, a chi ha compreso, e a chi si è commosso.

Grazie agli interventi delle relatrici abbiamo ragionato su come approcciarsi ad un nuovo modello culturale per la parità di genere che ci chiama in causa tutti, come istitutuzioni, come genitori, come insegnanti, come società civile. Il messaggio è chiaro: nella battaglia per l'eliminazione dalla violenza le donne non sono sole. Ci sono le istituzioni, i centri antiviolenza e la solidarietà di tutta la comunità.



Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo alle relatrici, alla dott.ssa Alessandra Alessandroni, al capitano Felica Basilicata, alla dott.ssa Orietta Candelaresi ma il grazie più grande è per Stefania che con la sua testimonianza di rinascita dalla violenza ci ha commosso profondamente. Grazie agli enti che hanno sostenuto il nostro progetto: il Comune di Senigallia, la Consulta del Volontariato, la Commissione Regionale Pari Opportunità, la Fidapa Bpw Italy Distretto Centro.



La Fidapa Bpw Italy di Senigallia ha presentato anche un manifesto #stopoaifemminicidi, un decalogo da seguire per denunciare il proprio sdegno ogni volta che in Italia si verifica un femminicidio, e ha lanciato lo spot “Io non ho PIU' paura” per la regia di Lorenzo Cicconi Massi e con la voce di Catia Urbinelli.