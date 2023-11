Civitanova: Bentornato Teatro Rossini! Partenza con il botto con Dardust e Saturnino

4' di lettura

27/11/2023 - Sta per prendere il via il trittico di spettacoli che inaugura ufficialmente la riapertura del teatro Rossini di Civitanova Marche, dopo i lavori di rimozione dell’amianto dal tetto e di efficientamento energetico.

Uno spazio speciale che l’Azienda dei Teatri di Civitanova ha voluto inserire nel ricco cartellone di eventi che fino ad aprile 2024 offrirà al pubblico spettacoli per tutte le platee.

Il titolo di questo contenitore è Bentornato Teatro Rossini! e gli spettacoli sono in programma dalle 21.15.

La partenza è mercoledì 29 novembre con la data zero del tour di Dardust, Duality + Guests (in collaborazione con Best Eventi): un imperdibile appuntamento in cui il pianista, compositore e produttore marchigiano, a poco più di un anno di distanza dalla pubblicazione del doppio album Duality, continua il suo viaggio tra emozione e ragione, portando la sua dualità sui palchi dei principali teatri italiani insieme ad amici e ospiti eccezionali. A Civitanova sarà la volta di Saturnino.

“Duality + guests è un viaggio che non ha una mappa geografica e temporale - racconta Dardust - Uno spettacolo fuori dagli schemi, non un concerto tout court ma uno show che mi piace definire “impressionista” perché rimanda alle influenze e ispirazioni di Debussy e agli spettacoli di arte varia di fine ‘800, dove oltre alla musica, il tempo e lo spazio, i costumi, le scenografie, le luci e i visual sono fondamentali. In questa nuova leg gli ospiti interagiscono con me durante il primo atto al pianoforte (right hemisphere), più intimo, dove il fulcro è la musica classica contemporanea mentre nel secondo atto (left hemisphere) l’elettronica diventa preponderante, c’è energia, puro divertissement e l’atmosfera è quella da club. Si tratta di un live a cui assistere senza pregiudizi, è l’estrema sintesi dei miei ultimi dieci anni di lavoro, prima ci si emoziona e poi si balla”.

Duality infatti è il concept album con cui Dardust ha squarciato il velo che separava la musica classica contemporanea dall’elettronica e ha definito i suoi due emisferi sonori che rivela durante gli show: uno più riflessivo, meditativo, vicino alla musica strumentale da camera (la prima parte del disco è un delicato set in piano solo); l’altro incentrato sui beat e sull’elettronica da club. Il tour è organizzato da BPM Concerti.

Mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre, nell’ambito della XXX edizione di Civitanova Danza, Bentornato Teatro Rossini! vede l’atteso ritorno in città dei Momix, con Back to Momix in esclusiva regionale in collaborazione con Amat.

Sabato 9 dicembre è invece in programma la conclusione di questo format con il Gran Galà di riapertura del Rossini, con l’ospite d’eccezione Giancarlo Giannini con Poesia e Musica. Attore tra i più famosi del cinema italiano, doppiatore, regista e stella di Hollywood sulla Walk of Fame di Los Angeles, presenterà uno spettacolo esclusivo che lo vedrà interpretare le più belle poesie di Leopardi, Salinas, Shakespeare, Neruda, Ungaretti, da Cecco Angiolieri a Petrarca, da Dante ad Alda Merini. La celebre voce di Giancarlo Giannini sarà intervallata da intensi brani musicali eseguiti da tre artisti d'eccezione come Stefano Maffizzoni, Marco Zurzulo e Andrea Candeli, che accompagneranno lo spettatore in un viaggio senza tempo fra poesie e melodie immortali. A fine spettacolo un brindisi corale con tutta la platea. In collaborazione con Eclissi Eventi.

Quanto alla biglietteria nei prossimi giorni, è aperta al teatro Rossini martedì 28 novembre (17.30-19.30), mercoledì 29 novembre (18.30-21.30) e giovedì 30 novembre (17.30-19.30), venerdì 1° dicembre dalle 10 alle 12 al teatro Annibal Caro e dalle 17.30 alle 19.30 al Rossini. Quindi, sabato 2 dicembre, dalle 10 alle 12, al Rossini. Successivi orari verranno comunicati prossimamente sui social.

Biglietti anche online su vivaticket.com, ticketone.it, ciaotickets.com

Bentornato Teatro Rossini! è promosso dall’Azienda dei Teatri di Civitanova con il Comune di Civitanova Marche e la collaborazione di Amat, Best Eventi ed Eclissi Eventi. La rassegna vede come partner: Delta Motors, Farmacia Angelini, Goter thermoplastic compound Spa, le consulenti finanziarie della Banca Fideuram di Civitanova Marche (Alessia Annibali, Claudia Grifantini e Barbara Principi) e Gioielleria Matteo Cartechini. Le preziose forniture sono di Cantine Fontezoppa, Pellegrini Centro Giardinaggio, Comet Rema Tarlazzi, Megauno Store e Arredamenti Maurizi.

Informazioni

TDIC 0733.812936 biglietteria@teatridicivitanova.com