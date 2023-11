Quando si parla di costruire la classe dirigente del futuro la Lega è il partito che più ci crede. E, come sempre quando è la Lega a parlare, non sono parole, ma fatti. Dalla “cantera” della Lega Giovani è uscita parte dell’attuale classe dirigente leghista che siede anche in Parlamento. Le Marche sono all’avanguardia come è stato ribadito nel corso della presentazione ad Ancona dei risultati e dei progetti della Lega Giovani Marche, guidata da Mario Alberto Rinaldi e con all’attivo oltre 100 tesserati: un primato da invidia per qualsiasi movimento giovanile.

“In soli 8 mesi ha superato qualsiasi aspettativa, riorganizzando tutta la struttura giovanile regionale. Un risultato invidiabile – ha dichiarato il segretario della Lega Marche on. Giorgia Latini - Insieme a Rinaldi, c’erano i coordinatori provinciali Fabbroni, Russi e Giordani e i coordinatori comunali, ed è stata per me e per Mirco Carloni una vera iniezione di entusiasmo: ognuno di loro è portatore di un talento specifico e di un progetto di vita, ed ognuno di loro ha per noi un enorme valore. I giovani rappresentano la chiave per una politica solida, nuova e dinamica. Sono loro che guardano al futuro, sono loro che portano energie fresche e idee innovative. Non posso fare altro che augurare ai nostri giovani un sempre maggiore radicamento territoriale ed una sempre maggiore partecipazione all’interno della vita del partito”.

“Ringrazio Giorgia Latini per essere sempre disponibile e in prima linea per le ragazze e ragazzi e per avermi dato tutta la fiducia dal primo minuto per poter ricreare il movimento giovanile ormai latente da anni - dichiara Rinaldi- Ringrazio anche Mirco Carloni che in questi anni ha sempre dimostrato attenzione verso le nuove generazioni coinvolgendole sempre in ogni occasione. Siamo pronti per esprimere la classe dirigente dei prossimi anni, testa alle europee e alle amministrative prossime in primis Fano da cui partirò”