Innalzare la spesa al 7,5% in rapporto al Pil, Mangialardi: “Senza un incremento di risorse nessuna risposta ai problemi della sanità pubblica”

La IV commissione consiliare “Sanità e Politiche sociali” della Regione Marche ha avviato la discussione sulla proposta di legge alle Camere presentata dal gruppo assembleare del Partito Democratico, a prima firma del capogruppo Maurizio Mangialardi, che mira a introdurre alcune modifiche al decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 in materia di finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Il testo, che dovrebbe approdare in aula entro la fine dell’anno, si pone l’obiettivo di innalzare al 7,5% la spesa sanitaria in rapporto al Pil.

“Sono soddisfatto di quanto deciso dalla commissione - afferma Mangialardi - perché credo che in questa proposta di legge ci siano molte risposte alle rivendicazioni che il mondo della sanità pubblica sta avanzando.



Un mondo in subbuglio, come dimostrano lo sciopero proclamato da Anaao e Cimo per il 5 dicembre e l’annunciata partecipazione dei medici iscritti a Cgil e Uil alle proteste contro la legge di stabilità proclamate per il 17 novembre. Il fatto è che, al di là dei proclami, se non cambia il quadro a livello nazionale e non si incrementano le risorse necessarie a rilanciare il Servizio sanitario nazionale, tenendo conto anche delle spese aggiuntive derivanti dall’impennata del costo dell’energia e dall’inflazione, a livello regionale né i governi di centrodestra né quelli di centrosinistra riusciranno a dare risposte a quei problemi della sanità pubblica che oggi minano le fondamenta del diritto universale alla salute: dall’abbattimento delle liste di attesa all’assunzione di personale nei nostri ospedali, fino ad arrivare allo sviluppo della medicina del territorio, che, come il Covid ci ha dimostrato, rappresenta la frontiera del nuovo welfare sanitario. Anzi, più si va avanti, più quei problemi sono destinati a stratificarsi. Sono quindi molto soddisfatto che in commissione si sia trovata un'ampia convergenza per costruire una roposta utile alla nostra comunità regionale”.