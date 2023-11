Nel pomeriggio dell’undici novembre si è tenuta a Loreto, nei locali della Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes, l'Assemblea del Forum delle Associazioni Familiari delle Marche. Nel corso di tale evento è stato eletto il nuovo presidente, il prof. Franco De Felice, dell'UCID Marche e il nuovo Direttivo.

Quest'ultimo risulta composto da Paolo Perticaroli (Associazione Azione Famiglie Nuove - Italia), Maurizio Trippetta (Azione Famiglie Nuove - Marche), Marco Galiè (AFN) e Cristina Marcucci (A.Ge. Marche). Ai lavori dell'Assemblea ha preso parte anche Pinella Crimì, vice presidente del Forum nazionale. Il presidente De Felice succede a Paolo Perticaroli, che ha terminato il secondo mandato e a cui vanno tutti i più sentiti ringraziamenti del Forum Marche. Il nuovo presidente, che si propone di lavorare in continuità e nel solco dell’importante lavoro fatto dal suo predecessore, ha individuato alcune priorità del suo incarico, come porre una particolare “attenzione alle famiglie che hanno delle fragilità al loro interno”, “mantenere i rapporti e conoscere più approfonditamente le associazioni che sono all’interno del Forum Marche”, “promuovere iniziative pubbliche territorialmente organizzate”, favorire “percorsi formativi per le associazioni”, mantenere e incrementare i rapporti, già ottimi, con gli interlocutori istituzionali del territorio, sia a livello comunale che regionale, favorire la sinergia tra le Pastorali regionali della salute, del lavoro e della famiglia, “far partecipare il Forum Marche a momenti seminariali”, e, infine, occuparsi di tematiche urgenti ed emergenti, come “l’invecchiamento attivo”. Nella sua relazione finale, il presidente uscente, Paolo Perticaroli, ha ripercorso i quasi dieci anni del suo mandato e con emozione ha affidato a Maria “la vita del Forum per i prossimi anni” e ha ringraziato “tutti per il vostro sostegno e la vostra stima nei miei confronti, che sento come Dono del Signore”.



La vice presidente Crimì ha portato i saluti del presidente nazionale Adriano Bordignon e ha augurato al Forum Marche di continuare ad essere “profetico”, come accaduto con il protocollo firmato con l’ANCI Marche, apripista nazionale di accordi simili in altre regioni: “noi ci siamo – ha sottolineato la vice presidente – continuate ad esserci anche per noi, abbiamo bisogno del territorio”. Nel pomeriggio si sono succeduti vari interventi, tra cui quello del sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, e di Marcello Bedeschi, coordinatore nazionale dei Direttori e Segretari delle ANCI regionali. Il Forum delle Associazioni Familiari delle Marche è composto da 26 associazioni che si prodigano in varie forme, nello specifico di ognuna, a favore della famiglia. Il Forum è nato per promuovere e salvaguardare i valori e i diritti della famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”, secondo quanto sancito dalla nostra Costituzione, e per riconsegnare alla famiglia il diritto di cittadinanza perché occupi nella vita politica del Paese il posto che le spetta quale soggetto sociale da promuovere e non soggetto debole da assistere. La famiglia eroga servizi, cura i soggetti deboli, fa da ammortizzatore economico in tempo di crisi. In altre parole chi investe sulla famiglia previene le emergenze, risolve alla radice le patologie, risparmia sui costi sociali.