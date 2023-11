Akela Palm Ferm semina il cavallo di Montegranaro, Eclat de Gloire e quello di Fermo , Always Ek, che si piazzano rispettivamente in seconda e terza posizione. L'entusiasmo dei vincitori , organizzatori, amministratori e tifosi giallo blu.

Montegiorgio. IL Palio dei Comuni 35° edizione è stato vinto dal Comune di Montegiorgio. La campionessa europea Akela Pal Ferm guidata dal driver Antonio Di Nardo e allenata da Gennaro Casillo ha tagliato il traguardo con ampio vantaggio sul cavallo di Montegranaro Eclat De Gloire che si è piazzato secondo e su quello di Fermo ,Always EK, arrivato in terza posizione. A seguire, nella classifica dei 12 Comuni che nelle varie batterie si erano aggiudicati la finale, troviamo in ordine di arrivo: Petritoli, Montappone, Sant’Elpidio a Mare, Civitanova Marche, Francavilla D’ete, Macerata, Porto san Giorgio, Rapagnano e Monte Urano.

Pronostico della viglia dunque azzeccato e un sogno che si avvera per il Comune di Montegiorgio che ha conquistato il suo 5° Palio e ora ha raggiunto Fermo insieme al quale nell’Albo d'oro detiene il primato di Comune con il più alto numero di vittorie.

Un entusiasmo incontenibile con invasione di campo e abbracci emozionati tra tifosi giallo blu hanno sciolto la tensione accumulata in questa ultima febbrile settimana di preparativi e lavoro senza sosta degli organizzatori . allo scopo di approntare una edizione del Palio che è stata memorabile, per ricchezza e varietà degli eventi proposti.

Tra le più grandi manifestazioni di entusiasmo quella di Simone Sbarbati, storico componente del Comitato Palio che dopo la premiazione si è inginocchiato e ha baciato la terra della pista.

“ Una vittoria entusiasmante e meritata che dedichiamo a tutti gli sportivi e amanti dell’Ippica , a tutti i cittadini di Montegiorgio e personalmente al Comitato del Palio per il grande lavoro svolto e per la scelta della cavalla Akela Palm. Perché quando si lavora tutti insieme si arriva lontano e spesso si vince anche”- ha commentato il Sindaco Ortenzi al microfono chiosando con un Viva Montegiorgio, Viva l’Ippodromo San Paolo.

Davvero soddisfatti anche i proprietari di Akela Pal Ferm arrivati ieri a Montegiorgio dalla lontana Sicilia per assistere di persona sia alla cena della giubba sabato sera che alla gara ippica oggi. “ Ringraziamo l’allenatore Casillo e il driver Di Nardo per l’ottima performance di Akela Pal Ferm, Erano tre anni che sognavamo questo Palio e finalmente è arrivato”.

La cavalla era data tra i preferiti dalle agenzie di scommesse e stasera ha dimostrato la sua grande forma fisica-agonistica classificandosi prima sia nella batteria di qualifica che in quella finale, dove ha volato incontrastata verso il traguardo, regalando ai padroni di casa una gioia che non provavano dal 2020 e che li ripaga degli sforzi fatti. In fondo , quando la giovane Madrina Livia Zanardi, aveva estratto per la cavalla il numero 1 nella griglia di partenza della prima batteria, qualcuno ci aveva visto un segno del destino.