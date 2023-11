«Ero uscito a comprare l’eroina».

Si è giustificato così venerdì mattina davanti al giudice del Tribunale di Macerata, Andrea Belli, e al pubblico ministero, Francesca D’Arienzo, il 31enne arrestato giovedì scorso.

Il giovane, di origini albanesi e residente a Civitanova, pur essendo agli arresti domiciliari, era uscito in bicicletta in via Abruzzo senza chiedere il permesso ed era incappato in una pattuglia della Volante della polizia. Gli agenti lo avevano subito fermato e lo avevano arrestato per il reato di evasione.

Per lui è il quarto arresto da inizio anno, infatti per tre volte ha violato il provvedimento e tutte e tre le volte è finito in manette e poi è stato rimesso in libertà. Il 31enne ha un processo in corso per maltrattamenti, estorsione e lesioni nei confronti dei genitori, per questo motivo ad agosto dello scorso anno il gip dispose nei suoi confronti il divieto di avvicinamento a loro e gli fu applicato il braccialetto elettronico. Dopo la terza violazione a ottobre, gli era stata aggravata la misura ed era finito agli arresti domiciliari.

Difeso dall’avvocato Vando Scheggia, venerdì in aula il ragazzo ha dichiarato di essere uscito per comprare una dose di eroina. Da quanto emerso il braccialetto elettronico non aveva suonato perché era tarato per il solo divieto di avvicinamento ai genitori, non per i domiciliari. Per tale motivo il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto la modifica sul dispositivo per garantire entrambe le esigenze cautelari. Nel frattempo è stata depositata anche un’ulteriore richiesta di aggravamento della misura (per la detenzione in carcere). L’udienza è stata rinviata a febbraio per la prosecuzione della direttissima.