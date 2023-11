Qual è la verità? Che ruolo avrà l’intelligenza artificiale? E soprattutto come vivono, e vivranno, le nuove generazioni le modificazioni in atto nel più vasto mondo della comunicazione? Il Corecom s’interroga e pone al centro dell’attenzione spunti d’indagine e riflessione con l’obiettivo di avviare un intervento metodico di sensibilizzazione al problema.

Attraverso l’iniziativa di media comunication “Il vero e il falso nel mainstream e in rete – Young generation”, ospitata alla Mole Vanvitelliana di Ancona, ha avuto la possibilità di rivolgersi ad una platea di 400 studenti - provenienti da diversi istituti marchigiani (alcuni anche in collegamento da remoto) - attraverso gli approfondimenti di esperti del settore che hanno fornito una rappresentazione della situazione attuale nelle sue diverse sfaccettature. A completare il quadro, il questionario “I ragazzi e i social network” già in rete da diversi giorni.

“Come possiamo approcciarci oggi – ha esordito il Presidente Corecom, Cinzia Grucci – al concetto di autenticità? Pensiamo a “Now and Then”, brano musicale riproposto attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Quella che ascoltiamo è veramente la voce di John Lennon? La tecnologia, la stessa società, ci rimandano ad un mondo fluido, liquido, artefatto dove è difficile distinguere il vero dal falso. Su questo il Corecom intende riflettere, cercando il massimo coinvolgimento su un problema che appartiene a tutti noi”.

All’iniziativa hanno portato i saluti Marco Battino, assessore alle politiche giovanili del Comune di Ancona, Massimo Iavarone per l’Ufficio scolastico regionale e il consigliere regionale Anna Menghi in rappresentanza dell’Assemblea legislativa.

“Prendete questo momento così complesso – ha detto proprio la Menghi rivolgendosi ai ragazzi – come un’occasione di crescita e di rafforzamento. La formazione è indispensabile per un vostro futuro di successo di cui le Marche hanno bisogno”.

Il concorso grafico per la realizzazione della locandina che ha pubblicizzato l’evento ha registrato la partecipazione del liceo artistico “Mannucci”, sezione di Fabriano, con le classi 3aG e 4aG (anno scolastico 2022/2023). Vincitrice è risultata Camilla Barbacci della classe 4aG. Le premiazioni prima dell’apertura dei lavori.

L’iniziativa è stata organizzata dal Corecom con il patrocinio di Comune di Ancona, Regione Marche e Assemblea legislativa, Ordine dei giornalisti, Agcom, Liceo Artistico Mannucci di Fabriano.