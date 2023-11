Fermo come Torino e Reggio Emilia: i grandi nomi della musica classica in esclusiva regionale, in più date dedicate ai giovani talenti marchigiani e sconti per i il pubblico di studenti.

La Sala Rollina è affollata stamattina. Seduti in tavola rotonda a discutere di musica ci sono le realtà e le associazioni che hanno contribuito alla programmazione musicale di questa stagione teatrale.

“Ormai è una tradizione – esordisce l'assessore Micol Lanzidei – al fianco della prosa c'è una stagione che punta alla musica e ogni anno il cartellone non solo si arricchisce di qualità ma differenzia le proposte”. L'idea è quella di raggiungere un pubblico variegato con conferme e nuove proposte, che danno anche voce alle realtà del territorio.

La stagione è ricca e parte con una conferma. La rassegna Ritratti in musica, inaugurata nel 2021, si trasferisce al Teatro dell'Aquila. Ne parla Michele Sperandio: “il mio quartetto inaugura il 12 novembre portando un nuovo progetto con brani che hanno filo conduttore l'elemento marino”. Il 26 dicembre ci si sposta in Piazza del Popolo per l'appuntamento consolidato con l'orchestra natalizia Seven Xmas Orchestra. “Ripercorreremo le canzoni natalizie americane tradizionali, a partire da Ella Fitzgerald”. Ultimo appuntamento per il 18 febbraio con Dario Aspesani, “un musicista che ha qualcosa da dire per cui ho deciso di portarlo qui a presentare un omaggio ai Buena Vista Social Club”.

Per inaugurare l'Opera, il 25 novembre, si è scelta Tosca in in occasione del centenario di Puccini con anteprima il 23 dedicata agli studenti (prezzo speciale 5 euro e 10 per gli accompagnatori). Si rinnova la collaborazione con i giovani con Turandot - enigmi al museo. L'Orchestra Filarmonica Marchigiana sarà presente anche per il concerto di Capodanno.

Data targata Best Eventi quella di Mario Biondi, prevista per mercoledì 29 novembre.

Rita Virgili presenta la stagione di Concerti Gioventù Musicale Italiana, che associa ai grandi nomi i giovani talenti. “Apriamo con il pianista Ramin Bahrami e Adamo Angeletti giovedì 14 dicembre, per poi ospitare il pianista vincitore del Concorso Busoni Arsenii Mun (24marzo)”. Alla Chiesa di San Filippo domenica 7 aprile Sirius Accordion Trio, un concerto a metà tra il classico e lo sperimentale incentrato sulla fisarmonica. Stessa location per Maurizio Baglini (28 aprile) che presenterà un progetto insieme a un quartetto di fiati. Ultimo appuntamento il 12 maggio con la presentazione dei giovani del fermano. Il Presidente del Conservatorio Igor Giostra anticipa che “il 17 dicembre i ragazzi faranno un concerto in biblioteca suonando musiche di Mozart e temi natalizi”.

Andrea Alfieri presenta le serate dedicate al gospel, che dallo scorso anno avevano registrato un tutto esaurito: “Il 30 dicembre proseguiamo l'avventura iniziata lo scorso anno, stavolta con un gruppo americano che ha collaborato con i più grandi artisti. Speriamo di fare sold-out come lo scorso anno, i biglietti sono un regalo che l'amministrazione fa ai cittadini perché il costo è fissato a 10 euro”.

A fine gennaio due appuntamenti con grandi interpreti: sabato 27 gennaio doppio appuntamento firmato “Circolo di Ave”: Kopatchinskaja, un straordinaria violinista acclamata in tutte le sale del mondo si esibirà insieme a Polina Leschenko. “Sono artisti molto difficili da portare in Italia – dice Anna Danielli – e quest'anno toccheranno solo tre date italiane, quindi Fermo inizia ad avvicinarsi ai luoghi in cui la musica classica è tradizione come Torino e Reggio Emilia”. Altro fenomenale interprete internazionale: Yefim Bronfman, che si esibirà il 25 febbraio. “Sono tutte prime marchigiane perché questi artisti non hanno mai suonato nelle Marche, per cui è in atto uno sconto del 25% per entrambe le date”. Lo scorso anno il teatro era gremito di giovani: è la prova che grazie agli artisti di fama e alle agevolazioni, i ragazzi hanno voglia di entrare in teatro.

Il Maestro Saul Salucci dell'orchestra di Pesaro presenta i suoi due appuntamenti. “Porteremo a Fermo buona parte delle nostra identità. Siamo diventati una nuova ICO per cui possiamo investire al di fuori del nostro territorio”. Sarà un vero festeggiamento il primo appuntamento, dedicato ai 30 anni dell'Orchestra Sinfonica G. Rossini (9 marzo), mentre il secondo è dedicato a Madonna (4 maggio). “Potrebbe sembrare un sacrilegio, ma abbiamo volontà di riscoperta degli artisti contemporanei, e Madonna festeggia, proprio come noi, i quarant'anni di attività”. Ci saranno due direttori di riferimento, Daniele Agiman e Roberto Molinelli. Un'anticipazione sulla collaborazione instaurata con il Comune di Fermo? L'orchestra di Pesaro sarà presente anche a Villa Vitali per il cartellone della prossima estate.

In tema di anniversari, in occasione del trentennale della scomparsa, è previsto un omaggio a Domenico Modugno, Ciao Mimmo! In scena venerdì 22 marzo con Riccardo Foresi. “Sono molto legato al Teatro dell'Aquila e trovarmi da protagonista è un onore, non vedo l'ora di portare questa serata in teatro insieme a That's Amore Orchestra”. E come da consuetudine per il 31° anno consecutivo ci sarà il Concorso violinistico Andrea Postacchini.