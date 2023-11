La New Copromo di Fano ha ospitato giovedì mattina l'evento “Del Nostro Meglio. I prodotti d’eccellenza del territorio”, organizzato da Confturismo Fano e Confcommercio Marche Nord.

Sono intervenuti Eros Bocchini della New Copromo, la presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini, il presidente di Federalberghi e Alberghi Consorziati Luciano Cecchini, l'assessore del Comune di Fano Etienn Lucarelli. Ha presentato Sergio Ferri. Coordinatore: Marco Arzeni.

Una iniziativa giunta alla seconda edizione che, hanno sottolineato gli organizzatori ha l'obiettivo di riconoscere l'importanza dell'attività delle aziende per lo sviluppo economico e la promozione turistica del territorio.

Sono stati premiati tutti i rappresentanti delle aziende che, per la specificità dei loro prodotti di qualità, veicolano l’immagine positiva del territorio. Il primo ad essere premiato è stato Fernando Di Luca, fondatore del marchio Zeta, il quale lasciò l’Italia, Fano, per la Svezia negli anni ’60 portando con sé il suo amore per il cibo e per i grandi ingredienti. Questa passione ha guidato l’eccezionale successo dell’ Azienda familiare Di Luca & Di Luca, che da molti anni porta sul mercato svedese prodotti alimentari italiani e mediterranei. Le immagini di Fano sono presenti in tutte le campagne pubblicitarie dell’ azienda. Di Luca era stato premiato anche mercoledì dal sindaco Massimo Seri.

Gli altri premiati: Sacchi Tartufi, Azienda agraria Guerrieri, caseificio Pupetta, profumeria Taussi, Sagra dei Garagoi-Pro Loco Marotta, pasta Montagna, Guerrino Pasticceria & Banqueting, Cosmesi Italia, Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Cartoceto mieleria Annibali, Ricci on the road.