È agli arresti domiciliari ma gira in bicicletta in via Abruzzo, arrestato per evasione un 31enne civitanovese.

Il fatto è avvenuto ieri, giovedì 9 novembre, quando l'uomo, di origini albanesi e residente in città, è uscito in bicicletta senza avvisare nessuno ed è incappato in una pattuglia della Volante della polizia. È stato subito fermato ed è finito in manette per il reato di evasione. Successivamente, dopo gli atti di rito, l’uomo è stato nuovamente portato nella propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nel Tribunale di Macerata.

Per lui è il quarto arresto da inizio anno, infatti per tre volte ha violato il provvedimento e tutte e tre le volte è finito in manette e poi è stato rimesso in libertà. Il 31enne ha un processo in corso per maltrattamenti, estorsione e lesioni nei confronti dei genitori, per questo motivo ad agosto dello scorso anno il gip dispose nei suoi confronti il divieto di avvicinamento a loro. Dopo la terza violazione a ottobre gli era stata aggravata la misura ed era finito agli arresti domiciliari.

Per uscire avrebbe dovuto richiedere e ottenere l’autorizzazione, ma ieri lo ha fatto senza aver né chiesto né ricevuto il permesso.