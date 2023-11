In piazza Kennedy, nel centro di Ancona aprirà il nuovo store targato Iginio Massari, Maestro pasticcere e tra i volti più noti della cucina in televisione. Il Pop- up store avrà disponibili alla vendita diretta le creazioni dello storico brand Massari

Una buona notizia per i gourmand del capoluogo dorico. Ad Ancona apre, a sorpresa, uno store di Iginio Massari. Il suo volto e la sua inconfondibile voce sono ormai un’icona nel mondo dell’alta pasticceria e della gastronomia in generale. Iginio Massari è una delle più autorevoli voci dell’arte dolciaria italiana, considerato da molti il padre putativo di Pandoro e Panettone (almeno come oggi noi li conosciamo). Una fama amplificata delle sue numerose apparizioni televisive, che assieme ai canali social hanno reso il Maestro una vera e propria icona a livello nazionale e non solo.

Un successo che ha portato alla nascita di numerosi Store Pop-Up in tutta Italia, 14 store in tutta Italia, due dei quali a Pesaro e Macerata. Arriva ora Ancona a colmare il vuoto al centro della regione Marche.

Una apertura a sorpresa non annunciata per Ancona, che ha scoperto nel pomeriggio l’arrivo dello store grazie all’installazione delle insegne con il noto marchio Massari.

All’interno si potranno trovare tantissime delle creazioni dell’Alta Pasticceria Massari: Le torte da forno, le praline e il mondo delle gelatine, i macaron, il gelato. Ovviamente immancabile il celebre panettone di Massari, che renderà ancora più prezioso il Natale anconetano.

Lo Store Alta Pasticceria Massari aprirà sabato mattina, ma con ancora le operazioni di allestimento in corso l’apertura potrebbe slittare al pomeriggio.