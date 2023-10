Sanzio nel caos, Mangialardi: "In Regione un tutti contro tutti che rischia di far precipitare il nostro aeroporto in una crisi irreversibile"

2' di lettura

28/10/2023 - “Siamo ormai alla farsa: a distanza di pochi mesi dagli eccessivi trionfalismi con cui il presidente Acquaroli aveva presentato l’accordo raggiunto con Aeroitalia per rilanciare il Sanzio grazie a nuove rotte nazionali e internazionali, i tagli annunciati ieri dalla stessa compagnia non solo rischiano di vanificare l’opera di risanamento economico-finanziario avviata dal centrosinistra nella scorsa legislatura, ma potrebbero far precipitare l’aeroporto in una crisi irreversibile".

"Purtroppo questa situazione è figlia del modo di fare politica della giunta Acquaroli, che preferisce fare propaganda con scelte superficiali e poco accorte, anziché governare seriamente”. A dirlo è il capogruppo regionale del Partito Demcoratico Maurizio Mangialardi.

“Auspico che grazie all'interrogazione tempestivamente presentata dalla consigliera Bora a nome del nostro gruppo - afferma Mangialardi - la situazione venga chiarita al più presto e spero che ci siano margini per recuperare almeno il taglio dei voli di continuità territoriale verso Roma, Napoli e Milano annunciato da Aeroitalia per il prossimo anno. In tal senso, abbiamo già chiesto ai nostri parlamentari di mettersi in contatto con l’Enac. Ma oggi la domanda da porsi è un’altra: il presidente, la giunta e i consiglieri regionali del centrodestra hanno la competenza e soprattutto la credibilità necessaria per affrontare una partita così delicata".

"Le imbarazzanti parole di Acquaroli, che ha parlato di una scelta commerciale unilaterale dell’azienda, fanno propendere per una risposta negativa. Basti dire che sono state sonoramente smentite addirittura dall’Atim, società della Regione Marche, e dalla direzione del Sanzio, che hanno invece indicato chiaramente nel fallimento delle negoziazioni con Aeroitalia, ovvero il mancato pagamento dei 750 mila euro previsti dall’accordo di promozione, il motivo del disimpegno dell’azienda. Una lettura che confermerebbe i mancati adempimenti denunciati dalla stessa Aeroitalia da parte dell’Atim”.