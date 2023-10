Multe e sanzioni per i selfi vicini ai binari: La Polizia di Stato attiva nelle stazioni per prevenire reati e comportamenti pericolosi

1' di lettura

29/10/2023 - 801 persone controllate, 1 persona arrestata e 2 indagate in stato di libertà, 52 scali controllati con l’impiego di 103 agenti.

Numeri importanti testimoniano i risultati relativi all’attività svolta dagli Agenti Polfer nelle tre regioni di competenza del Compartimento Polizia ferroviaria per le Marche, Umbria e Abruzzo impegnati nella XII giornata denominata “Operazione Stazioni Sicure ”, pianificata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno e che rientra nelle numerose iniziative organizzate dalla Specialità finalizzate a garantire la tutela dei viaggiatori e la sicurezza del trasporto ferroviario.

Sono stati effettuati controlli straordinari nelle stazioni non presenziate dalla Polizia Ferroviaria per prevenire il verificarsi di comportamenti scorretti quali l’attraversamento dei binari o la presenza di persone sulle linee ferroviarie nei pressi di passaggi a livello o la realizzazione di un “selfie” oltrepassando la “linea gialla” che in alcuni casi si sono trasformati in eventi tragici.

In tale attività di controllo straordinario si inserisce anche il controllo delle infrastrutture e degli obiettivi ritenuti sensibili anche in considerazione del particolare contesto internazionale che stiamo vivendo.

Nel corso di tali controlli gli agenti della Polfer di hanno proceduto all’arresto di un 30enne cittadino marocchino nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione.





Inoltre la Polfer ha denunciato in stato di libertà un cittadino 24enne cittadino marocchino per violazione delle norme in materia di immigrazione.