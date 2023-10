Caso Aeroitalia: Ecco cosa c'è dietro lo stop ai voli sull'aeroporto di Ancona

3' di lettura

28/10/2023 - La compagnia Aeroitalia cancella i voli europei dall’Ancona International Airport. Dietro l’addio ci sarebbe un mancato accordo sul contributo regionale alla compagnia. La Regione già in trattiva con Ryanair per nuovi voli su capitali europee

Un fulmine a ciel sereno quello che ha colpito la Regine Marche, l'ATIM e l’Ancona International Airport e divenuto di pubblico dominio nella giornata di venerdì. La compagnia aerea Aeroitalia annuncia l’abbandono delle tratte europee in partenza dallo scalo dorico (voli per Bucarest, Barcellona e Vienna) e la decisione di abbandonare le tratte italiane nell’ottobre del 2024 (Roma, Milano e Napoli).

Aeroitalia ha reso nota la propria decisione con un comunicato stampa in cui la decisione era stata presa per “Un mancato adempimento da parte di ATIM, società della Regione Marche”. Una stringata spiegazione a cui poche ore dopo seguiva un posto, sul proprio canale social del Governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli:

“Prendendo atto di questa decisione, chiariamo che si tratta di una scelta commerciale unilaterale dell’azienda, che non avrà ripercussioni sulla continuità territoriale. Per quanto concerne le rotte estere vogliamo annunciare che nelle scorse settimane è stato firmato un protocollo d’intesa con Ryanair per la promozione del territorio marchigiano nei prossimi anni. Dispiaciuti per la notizia appresa, continueremo comunque a lavorare affinché l’Aeroporto delle Marche continui a crescere in maniera seria e costante”.

I MOTIVI DEL RITIRO DI AEROITALIA

Né dalla Regione né dalla compagnia sono giunte spiegazioni formali sulle cause che hanno fatto saltare il banco. Anche dall’Ancona international Airport non sono sati chiariti i dettagli che hanno portato al salto dell’accordo con Atim: “Le negoziazioni tra ATIM ed Aeroitalia non sono giunte ad una conclusione positiva pur avendo ATIM presentato delle proposte in linea con la normativa vigente in termini di promozione e di comunicazione del territorio”.

Proposte di promozione che si riferiscono ai contributi assegnati dalla Regione tramite un bando di assegnazione di aiuti a compagnie aeree per l’avviamento di nuove rotte di collegamento con l’aeroporto di Ancona.

Semplificando, la Regione Marche contribuisce economicamente versando alle compagnie aere vincitrici del bando, dei fondi pubblici che rendono sostenibili delle rotte aere sullo scalo dorico che altrimenti non sarebbero economicamente vantaggiose per le aziende.

Con delle cifre ben definite dal bando (sarebbero 750 mila euro) è probabile che il contrasto tra Aeroitalia e l’Atim sia nata piuttosto sulle modalità di versamento dei contributi e sulla loro tempistica.

I PRECEDENTI DI AEROITALIA E GLI ACCORDI CON RAYANAIR

Non è Ancona il primo aeroporto a vedere la cancellazione dei voli di Aeroitalia. A giugno la compagnia aveva abbandonato l’aeroporto di Forlì con un serrato botta e risposta con la società incaricata della gestione dello scalo (Go To Travel). Il divorzio in questo caso era stato ancora più burrascoso di quello con la Regione Marche, con Go To Travel che annunciava la risoluzione del contratto per gravi inadempienze sui voli de vettore (ritardi e annullamenti). Accuse che Aeroitalia definiva false e tendenziose, comunicando che a rescindere il contratto sarebbe stata proprio la compagnia aerea per “l’impossibilità nel continuare a operare alcune rotte che, nella migliore delle ipotesi, avevano 15 passeggeri per tratta”.

Come già accaduto a Forlì ad approfittare del ritiro di Aeroitalia potrebbe essere la compagnia low cost Ryanair, in cui la compagnia aveva portata i suoi voli di continuità territoriale nell’inverno del 2023. Il vettore irlandese è già presente nello scalo dorico e che secondo quanto dichiarato dal Presidente della Regione Francesco Acquaroli, Atim e Ancona Internationa Airport sono già in corso trattative per aprire nuovi voli verso le capitali europee.

Trattive in corso confermate anche da un comunicato stampa di Ancona International Airport, che anticipa nuovi collegamenti verso nuove destinazioni come Spagna e Grecia e annuncia per novembre importanti novità. (QUI L’ARTICOLO)