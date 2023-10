Al via il Progetto SAIS 2.0 - Sensibilizzazione, Autonomia, Inclusione delle persone Sorde Marche e Umbria

1' di lettura

28/10/2023 - Le regioni Marche ed Umbria, attraverso un finanziamento del Ministero delle Disabilità, realizzeranno interventi atto a garantire l'inclusione, la partecipazione attiva e l"autodeterminazione delle persone sorde ed ipoacusiche, per mezzo di servizi ed interventi realizzati in coprogettazione con le associazioni maggiormente rappresentative dei destinatari.

I Consigli Regionali ENS - Ente Nazionale Sordi di Marche ed Umbria, al fine di realizzare servizi di video interpretariato da remoto pubblicano un avviso di selezione di n. 1 piattaforma web con landing page introduttiva ed un’applicazione nativa, entrambe da fornire in modalità SaaS, destinate alla realizzazione di servizi di video interpretariato Italiano/LIS a distanza.

L' oggetto dell’incarico è la selezione di un fornitore di piattaforma web ed un’applicazione nativa da fornire in modalità SaaS e destinate alla realizzazione di servizi di interpretariato Italiano/LIS; tali servizi potranno essere richiesti dall’utente secondo due modalità: Richiesta on demand: L’utente che ne avesse necessità, accederà con le proprie credenziali alla piattaforma e inoltrerà richiesta immediata di servizio. La sua richiesta sarà accettata dall’operatore in servizio al momento solo se compatibile con le altre richieste programmate; Richiesta scheduled: L’utente che ne avesse necessità, accederà con le proprie credenziali alla piattaforma ed inoltrerà richiesta di un servizio di interpretariato programmato; l’inoltro della richiesta sarà subordinato alla compilazione di un apposito form dettagliato.

I dettagli dell'oggetto dell'affidamento sono disponibili al seguente link: https://marche.ens.it/canali-tematici/lavoro-e-leggi/340-avviso-pubblico-per-la-selezione-di-nr-1-piattaforma-ed-1-applicazione-nativa-per-la-realizzazione-delle-azioni-del-progetto-sais-2-0-umbria-e-marche-finanziato-dalla-presidenza-del-consiglio-dei-minis

La scadenza per la presentazione dell'offerta è fissata alle ore 13. 00 del giorno 02/11/2023.

L'offerta dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: umbria@pec.ens.it