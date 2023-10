Aeroitalia-Sanzio, Andreani (Uil): "Soldi pubblici in ballo, Regione difenda l'interesse dei cittadini"

1' di lettura

28/10/2023 - "Come Uil Marche chiediamo chiarezza rispetto a quanto sta avvenendo al Sanzio perché, ultimo capitolo di una saga che non sembra trovare soluzione, in ballo ci sono i soldi dei contribuenti".

"La questione Aeroitalia/Sanzio non ha i contorni di un rapporto di natura economica tra imprese private che operano nel libero mercato ma riguarda un'azienda che usufruisce del sostegno di contributi statali. La Regione Marche è dunque chiamata a vigilare, a difendere in ogni sede la struttura aeroportuale - strategica per la regione - il servizio e i lavoratori che vi sono occupati da qualsiasi pretesa a scapito del pubblico interesse".

Sono le parole di Giorgio Andreani, segretario della Uil Marche, rispetto all'annunciato addio di Aeroitalia ai voli esteri dall'Aeroporto Internazionale di Ancona e, entro un anno, ai voli nazionali.