Zona Economica Speciale, FI: "Al lavoro per cercare di far rientrare le Marche nella ZES"

2' di lettura

27/10/2023 - "Nessuno dimentichi che è stata Forza Italia, sia con la sua rappresentanza in Regione che con i suoi Parlamentari, a volere ed ottenere la Zes. E ora che sono cambiati i criteri, siamo nuovamente al lavoro per cercare di far rientrare le Marche, la nostra regione, nella Zona Economica Speciale". A parlare sono gli esponenti FI in Regione.

"E' stata Forza Italia a volere la Zes e ad ottenere dal Governo Draghi la sua estensione anche alle Marche. Questo il Pd non può ometterlo. Ora, però, in termini di criteri, si è passati dalle microzone all'intero territorio regionale. Per questo motivo ci siamo già attivati con il Governo centrale per estendere la Zes anche alle Marche. Il governatore Acquaroli è stato delegato a interloquire con il Ministero per affrontare la questione".

"Nel 2021 siamo andati a Roma dall’ex ministro del Sud del Governo di allora. Avevamo invitato a focalizzare l’attenzione sulle Marche in quanto l’Abruzzo aveva ottenuto la Zes grazie al porto di Ancona. Il quadro economico della nostra regione - aggiungono da FI - ha il segno meno, perciò veniamo considerate tra quelle in transizione. Allora abbiamo chiesto l’estensione della Zes e il 16 luglio del 2022 è stato siglato l’accordo di partenariato. Avevamo l’ok anche del precedente ministro del Sud. La Zes va attivata anche per le Marche perché rappresenta, e questo lo sostengono anche le associazioni di categoria, non solo FI, la migliore risposta alla crisi, con soluzioni e possibilità concrete di rilancio. Con la Zona Economica Speciale le Marche potrebbero, infatti, essere considerata un territorio con una legislazione economica distinta rispetto a quella in vigore in Italia, con possibilità di deroga alle leggi in vigore, molte agevolazioni economiche e una ridotta pressione fiscale".