La Meloni a Senigallia e la Schlein? Volpini "bacchetta" la segretaria dem: "Hai perso un'occasione"

27/10/2023 - E' critico Fabrizio Volpini, ex presidente della commissione regionale sanità, e sostenitore della mozione Schlein che all'ultimo congresso del Partito Democratico ha visto la sua vittoria, circa il "silenzio" della segretaria dem sulla scena politica locale.

Da tempo Volpini chiedeva una visita della Schlein a Senigallia, che invece ha già visitato cittadine limitrofe tra cui Pesaro. E con la visita della premier Meloni, seppure non ufficiale, il centrodestra ha saputo giocare d'anticipo.

“Cara Elly Schlein più volte ho sottolineato la necessità politica di una tua presenza nella città di Senigallia e nel suo territorio pesantemente colpito in termini materiali, economici, psicologici e di vittime dall'ultima alluvione -ha scritto sui social Volpini- Più volte da quando sei segretaria del PD, per ragioni elettorali, hai frequentato la mia Regione da Nord a Sud. Un breve passaggio a visitare i luoghi e le terre del disastro sarebbe stato necessario ed utile in segno di vicinanza e solidarietà ad un territorio pesantemente ferito. Senigallia è anche il comune di residenza dell'attuale giovane segreteria regionale del PD (Chantal Bomprezzi ndr). E' arrivata prima la Meloni. Hai perso una occasione”.