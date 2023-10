Numero 88 sulla maglia di calcio: perché è stato vietato?

3' di lettura

27/10/2023 - Il mondo del calcio, in ogni sua sfumatura, è una sorta di specchio della nostra società. Racconta storie di passione, gioia, delusioni e anche dei fenomeni che attraversano il nostro tessuto sociale.

Oggi, amici appassionati di pallone, parliamo di un argomento delicato, ma necessario: il mistero del numero 88 sulle maglie dei nostri calciatori preferiti. Perché questo numero, apparentemente innocuo, è diventato così controverso? Potrebbe trattarsi di scaramanzia: alcuni giocatori pensano che il doppio numero possa essere sfortunato. D’altronde anche per l’oroscopo i numeri doppi sono numeri pericolosi, come il numero 88 sulla maglia di calcio, che però è stato recentemente bandito per motivazioni differenti, come vedremo all’interno del nostro articolo.

Il contrasto all'ideologia nazista

Immaginatevi negli stadi, tra cori e tifosi, e all'improvviso qualcuno alza una maglia con il numero 88. Cosa vi viene in mente? Per molti, purtroppo, è diventato un simbolo triste. l numero 88 è stato adottato dai gruppi neonazisti come codice per "Heil Hitler", dato che la lettera "H" è l'ottava dell'alfabeto. Sì, avete capito bene, una vera e propria crittografia per evocare una delle pagine più buie della nostra storia.

In un mondo come quello del calcio, dove l'inclusività dovrebbe essere di casa, non c'è posto per simboli così sinistri. Proprio per questo motivo, si è cercato di eliminare ogni riferimento a queste oscure reminiscenze, che purtroppo ogni tanto fanno ancora capolino negli stadi con episodi di discriminazione.

La lotta contro l'antisemitismo

E ora mettiamoci nei panni dei decisori: come fare a contrastare questi fenomeni nel mondo del calcio? La risposta viene dal nostro Governo, che ha stretto un patto con il mondo del calcio per combattere l'antisemitismo. Tra le diverse iniziative, spicca una in particolare: l'interdizione dell'uso del numero 88 sulle maglie dei giocatori. Un segnale forte, chiaro, senza equivoci, che dimostra quanto sia importante per il nostro paese e per il calcio italiano dire un secco "no" a ogni forma di discriminazione.

Chi ha indossato il numero 88 recentemente?

Da Buffon a Pasalic, diversi sono i nomi che hanno fatto discutere. E con la recente dichiarazione di intenti firmata, questi giocatori dovranno fare una scelta: cambiare numero o rinunciare a giocare. Una decisione forte, che mette davvero alla prova la loro passione e il loro attaccamento ai propri valori. E se pensate che il dibattito sul numero 88 sia una novità, vi sbagliate di grosso.

Molti calciatori hanno scelto quel numero, per motivi sportivi o personali. Pensiamo a Toma Basic della Lazio, che ha raddoppiato il suo numero preferito, l'8, o a Mario Pasalic dell'Atalanta. Entrambi ora dovranno fare una scelta.

Non sono gli unici: Tomás Rincón, ad esempio, ha giocato con l'88 sulla maglia della Sampdoria, condividendo il dolore della retrocessione. Che dire di Mateusz Praszelik, che dopo un breve periodo all'Hellas Verona, si è trasferito al Cosenza? Anche lui dovrà rivedere il suo numero. Una scelta, quella del 88, che forse in passato sembrava innocua, ma che oggi assume un significato molto più profondo.