La sanità marchigiana al centro dell’agenda politica del PD

3' di lettura

22/10/2023 - Si è tenuta sabato pomeriggio l'Assemblea regionale del Partito Democratico delle Marche dedicata con un focus particolare al tema della sanità. La Segretaria PD Marche Chantal Bomprezzi si dice soddisfatta dei lavori svolti dall’assemblea: “È stata un’occasione preziosa per affrontare le questioni più urgenti relative alle pessime condizioni in cui versa il sistema sanitario regionale e per condividere soluzioni concrete”.

La nuova Direzione regionale del Partito Democratico marchigiano ha individuato fin da subito il tema della sanità tra le tre priorità dell’azione politica, insieme al lavoro e alla lotta per le disuguaglianze: “Il nostro Partito si confronta e promuove costantemente il più ampio dibattito su questo tema. Oggi lo abbiamo fatto nell'organismo più ampio e rappresentativo come l’Assemblea regionale, allargata ai membri della direzione, al Tavolo sanità regionale e a tutti i referenti dei tavoli tematici – ribadisce Bomprezzi. In questi mesi abbiamo portato avanti un’aspra battaglia sul Piano socio sanitario varato dalla destra. Il nostro tavolo sanità, coordinato da Claudio Maffei, ha lavorato ad una analisi critica dettagliata e circostanziata di ogni parte del Piano e ne è emersa una situazione desolante sia per mancanza di contenuti e risorse, che di prospettive realistiche”.

“Siamo partiti il 6 maggio scorso con una iniziativa ad Ancona su questo tema – prosegue la Segretaria - poi abbiamo svolto incontri nei Circoli su tutto il territorio regionale, in stretta collaborazione con il Gruppo consiliare ed i Segretari provinciali. Parteciperemo quindi con forza alla manifestazione nazionale del PD in programma l'11 novembre in piazza del Popolo a Roma, per dimostrare che c'è un'altra Italia che si batte per non dismettere la sanità pubblica".

Il confronto interno con gli iscritti e con gli esperti che hanno partecipato alle diverse iniziative ha permesso al Partito, oggi all’opposizione, di iniziare ad elaborare una proposta politica condivisa alternativa alla destra: “Abbiamo fatto quello che dovrebbe fare la maggioranza, aprire il confronto e il dibattito con i cittadini – ribadisce la Segretaria PD. Invece la giunta Acquaroli si è nascosta dietro ad un assessore regionale giudicato poi incapace dalla prima forza politica di maggioranza in Consiglio regionale e che è stato di fatto recentemente commissariato con un Sottosegretario tecnico nominato ad hoc”.

Ospite dell'Assemblea Regionale l’onorevole Marina Sereni, Responsabile nazionale della sanità, che ha sottolineato come anche il governo Meloni sta trascurando la sanità pubblica e, con il taglio delle risorse, mettendo in crisi il diritto alla salute di tutti gli italiani.

L’Assemblea si è aperta con il voto all’unanimità sull’appello promosso dalla Fondazione PerugiAssisi per fermare i bombardamenti in Israele e Palestina e su un documento sulla guerra in Ucraina elaborato dal Tavolo regionale sui Diritti Umani coordinato da Anna Rosa Cianci.

Auguri di buon lavoro, infine, ai nuovi ingressi in Assemblea regionale Patrizia Mascarucci, Paola Pia Pino D'Astore, Matteo Polci e Giulietta Capriotti ed ai membri eletti per il Comitato di tesoreria Daniele Olivi, Valerio Carincola, Antonella Cicconi, Sauro Berluti, Alberto di Blasio.