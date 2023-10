Fermo: Porto Sant’Elpidio: Tamponamento tra due auto, il colpevole fugge via

1' di lettura

21/10/2023 - Due le auto coinvolte nel terribile tamponamento avvenuto verso le 20:50 in via Trentino, all'altezza del supermercato Coal, a Porto Sant'elpidio.

Un sabato sera appena iniziato per una giovane coppia, che viaggiava all'interno di una Ford Fiesta nera, che stava percorrendo via Trentino. Giunta allo stop, il terribile impatto con una Opel Corsa, che è arrivata a tutta velocità, colpendo posteriormente la Ford e spostandola al centro della carreggiata. Attimi di panico per i due giovani che hanno visto fuggire l' autovettura di color nero, che si è diretta in via Ungheria per poi far perdere le proprie tracce. Tanti i testimoni che hanno soccorso i protagonisti dell'incidente, allertando i Carabinieri di Porto Sant'elpidio, che sono accorsi subito sul posto e la Croce Verde, che ha trasportato i due giovani al pronto soccorso, per effettuare i controlli necessari. Le forze dell'ordine, sono sulle tracce dell'auto fuggita, grazie al numero di targa fornito da una testimone presente al momento dell'incidente. “Ho sentito un boato fortissimo - racconta una delle persone presenti - e sono corsa all'istante. Questi due ragazzi hanno l'età dei miei figli e prestare soccorso è il minimo che potessi fare”. Lo stesso non si può dire per il responsabile dell'incidente che ha preferito fuggire via di fronte alle tante persone presenti senza nemmeno aver avuto l'accortezza di verificare le condizioni dei due ragazzi.