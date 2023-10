Fermo: Da Porto San Giorgio a Milano, e ritorno: Open Studio di Cecilia Del Gatto a Casa degli Artisti

4' di lettura

20/10/2023 - Dopo la vittoria del Premio Nocivelli, all'artista di origini sangiorgesi Cecilia Del Gatto è stata concessa una permanenza presso Casa degli Artisti di Milano, durante la quale ha sviluppato e successivamente presentato due nuovi progetti fotografici. E ora sogna di far nascere nelle Marche una Casa in cui accogliere artisti.

“Risiedere per tre mesi presso Casa degli Artisti – racconta – mi ha dato la possibilità di approfondire idee che già avevo in testa, e ho capito quanto sia importante prendersi del tempo, magari condividendolo con altri artisti, per realizzare i propri lavori”. Nel suo caso si riferisce alle due opere “La casa” e “Sette salme di sale”.

Sette Salme di Sale deve il titolo a Verga ed è un progetto nato all'Isola del Giglio durante un workshop nel 2021: “quand'ero lì mi sono affascinata al cimitero del Giglio, che al posto di un custode ha una piccola comunità che se ne occupa. Ho notato che sulle lapidi alcune fotografie si erano completamente deteriorate a causa dell'azione del sale marino, così ho deciso di fermare il tempo su quelle immagini, riprendendo l'effetto della natura sulle fotografie”.

In Sette salme di sale si tratta di intrappolare con la macchina fotografica un processo tanto naturale quanto aggressivo basato sul fatto che l'ossidazione causata dal sale rende i volti dei defunti non più riconoscibili. Se in caso di morte il ritratto fotografico funge da memoria per i famigliari, a seguito della corrosione quel ricordo cambia. Cambia al punto di essere indecifrabile, o fino a creare una nuova immagine.

“È affascinante quanto quella determinata persona non sia più riconducibile a se stessa ma diventa una cosa altra – commenta l'artista – e quanto la natura, che ha tempi più lunghi dei nostri, possa cancellare un'immagine, o modificarla”. Il lavoro svolto è una ricerca sui processi naturali e fotografici, quasi un lavoro d'archivio. “Ho fotografato in analogico le foto, per poi decontestualizzarle. La fotografia è stata riproposta in grandi dimensioni durante l'Open Studio”.

Non pensi, così facendo, di aver dato una nuova identità a quelle persone? La domanda viene spontanea, così come la sua netta risposta:

“No, perché non si riesce a riconoscere quelle persone. Si può dire, però, che ciò che ho fatto è stato bloccare questo determinato momento, il momento in cui l'azione del sale è arrivata fino a trasformarli, almeno fino al mio scatto”.

Il lavoro di Cecilia Del Gatto, in entrambe le opere, non vuole introdursi morbosamente nei soggetti e nelle loro abitudini, ma è dettato dal fascino nei confronti del tempo, delle cose, dei processi naturali e di quelli fotografici. Quest'aspetto si apprezzava in Umi hotaru (progetto di cui avevamo parlato, in questo caso presente in Open Studio in una versione rivisitata), e lo vediamo anche ne La casa.

La casa.

“Mi è capitato negli anni di passare in una strada in cui si vede una casa che ha sempre finestre aperte, così anche le portiere dell'auto, a prescindere dalla temperatura. La proprietaria è convinta che ci siano degli spiriti che lei vuole in questo modo lasciar uscire”.

La casa è stata fotografata in diversi momenti e varie occasioni dall'artista, che si è posta come uno spettatore esterno, senza intromettersi nella vita personale della sua proprietaria ma solo testimoniando il trascorrere del tempo. La curiosità da soddisfare è basata sui cambiamenti della casa nel tempo, influenzati dalla credenza, religiosa o spirituale, e dall'abitudine di chi ci vive.

Anche in questo caso il focus è sul tempo e non sugli esseri umani.

All'Open Studio di Milano, sotto la cura di Claudio Composti, Cecilia Del Gatto ha avuto modo di confrontarsi col suo pubblico, aprire le porte dello studio ma anche del suo animo d'artista, riscontrando dal suo punto di vista apertura, sensibilità e curiosità da parte dei presenti.

Parlando di futuro? “Anzitutto mi piacerebbe realizzare un libro d'artista del progetto Umi hotaru, poi mi piacerebbe aprire una residenza d'artista con open studio nelle Marche e riportare un po' di Milano a Porto San Giorgio”.