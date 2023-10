Fano: Cerca tartufi in orari proibiti: maxi-multa e tesserino ritirato

1' di lettura

20/10/2023 - Ci sono orari in cui i tartufi non si possono cercare. A ottobre nelle Marche, ad esempio, è consentito soltanto tra le 5 30 e le 18 30. Un provvedimento, questo, a tutela dell’ambiente e della produzione stessa del prezioso e apprezzato fungo.

Partire con il proprio cane per cercare tartufi alle 22 30, quindi, proprio non si può. Se lo ricorderà senz’altro, d’ora in poi, il tartufaio pizzicato giovedì sera a Ripalta di Cartoceto dai carabinieri forestali, impegnati in appostamenti date le numerose segnalazioni pervenute da quella zona.

Per l’uomo è scattata una sanzione amministrativa di 600 euro, oltre al ritiro del tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi.