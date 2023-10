Civitanova: Volley: Academy Volley Lube premiata con il Marchio d'Oro al Galà della pallavolo marchigiana

1' di lettura

20/10/2023 - Riconoscimenti importanti per l’Academy Volley Lube, mercoledì all’Hotel Federico II di Jesi, durante il Galà della pallavolo marchigiana.

La Federazione pallavolo Marche, guidata dal presidente Fabio Franchini, ha presentato alle società della regione l’attività 2023/24 premiando anche le realtà e gli atleti che hanno fatto la differenza nell’ultima annata agonistica.

Nell’occasione il vivaio della Lube Volley ha ricevuto gli stendardi per la vittoria dei campionati Under 19, Under 17 e Under 15. Non solo. I Lubini Matteo Iurisci e Diego Dolcini hanno portato a casa un meritato premio per la vittoria del titolo italiano, durante l’estate, al Trofeo delle Regioni di beach volley. Per chiudere in bellezza, la Cucine Lube ha ritirato il Marchio Oro, già confermato lo scorso anno per il ciclo 2022/24 e ritirato mercoledì dal dirigente cuciniero Massimiliano Montecchiari.

Finora il Club biancorosso non è mai rimasto a secco dall’introduzione del certificato di Qualità riservato ai migliori settori giovanili in Italia. Un riconoscimento assegnato dalla Fipav ai sodalizi più meritevoli nella gestione dei giovani talenti, in base alle molteplici attività portate avanti nelle stagioni agonistiche e nel rispetto di determinati standard.

