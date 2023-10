Civitanova: La Cresceria B.A.C. di Civitanova nella guida Street Food 2024 di Gambero Rosso

1' di lettura

20/10/2023 - La Cresceria B.A.C. di Civitanova Marche è stata inserita nella guida Street Food 2024 del Gambero Rosso.

Per l'attività, sita in Corso Umberto I 190, il prestigioso riconoscimento è una riconferma, poichè è stato ottenuto per l'ottavo anno consecutivo.

La guida Street Food 2024 di Gambero Rosso, che premia il miglior cibo di strada italiano, è disponibile nelle librerie ed edicole di tutta Italia.

Una mappa che orienta i lettori curiosi tra le antiche tradizioni gastronomiche italiane e i progetti più innovativi del settore. Tante le sfaccettature del cibo di strada, dai chioschi ai mercati rionali, dalle friggitorie ambulanti alle osterie vecchie e nuove, passando per le sempre più eccellenti declinazioni dello street food dal mondo. In più un'appendice dedicata ai food truck.

Per la Cresceria B.A.C. la presenza nella guida Street Food 2024 di Gambero Rosso è un'importantissima vetrina, oltre che un attestato di stima nel settore per l'impegno, la dedizione e la bravura. Rappresenta anche un elemento di promozione e valorizzazione di una specialità gastronomica della nostra regione come la crescia sfogliata, oltre a dare “visibilità” alla città di Civitanova e a tutte le Marche.

Caterina Marchetti, titolare del locale insieme ai suoi genitori, ha espresso così la sua soddisfazione per l'ambito premio: "Per otto anni consecutivi rappresentiamo le Marche, è un onore per noi farne parte. Siamo orgogliosi e felici perché ci viene riconosciuta la professionalita e la qualità. Continueremo sempre a promuovere questo nostro prodotto marchigiano la Crescia sfogliata in Italia e all'estero."