“Borsa Lavoro” Fse+: pervenute 744 domande, 288 ammesse al finanziamento

20/10/2023 - Venerdì mattina, al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, si è svolto l’incontro di presentazione dei risultati e sulle prospettive future della misura “Borsa Lavoro”, attuata dalla Regione Marche grazie al Programma regionale Fondo sociale europeo Plus 2021 – 2027, con una dotazione di 13,4 milioni di euro nel triennio 2023-2025.

“Sono pervenute 744 domande di borse lavoro, di cui 288 sono state ammesse a finanziamento - dichiara l’assessore al Lavoro e alla Formazione Stefano Aguzzi - Sono dati importanti che servono a capire anche le esigenze dei vari territori che cercano personale, ma, molte volte, sono bloccati dai grandi costi che devono sostenere per l’assunzione di una forza lavoro. Stiamo lavorando anche sulla fase successiva, prevedendo, tramite il POC (Programma Operativo Complementare) al PR Marche FSE+ 21/27, la possibilità che i soggetti, che ospitano il borsista, possano fruire di un contributo per l’assunzione dello stesso, a tempo indeterminato o determinato, pari rispettivamente a 10 mila e 5 mila euro”. Le domande ammesse a finanziamento sono 90 nella provincia di Ascoli Piceno, 61 in quella di Pesaro e Urbino, 59 nella provincia di Macerata, 55 in quella di Ancona e 23 nella provincia di Fermo. “Un ringraziamento particolare ai Centri per l’Impiego della Regione Marche che sono a contatto, tutti i giorni, con l’utenza e che portano a conoscenza tutte le opportunità che la Regione mette a disposizione nell’intero territorio”, conclude l’assessore Stefano Aguzzi.