Senigallia: Il Tar ferma l'abbattimento dei pini in viale Anita Garibaldi: arriva la sospensiva fino al 25 ottobre

1' di lettura

19/10/2023 - L'abbattimento dei pini su viale Anita Garibaldi è un ping-pong. E anche il cantiere di lavoro ne risente. Contro l'abbattimento delle alberature, necessarie per il rifacimento del manto stradale, sconnesso anche per via delle radici, si è costituito un comitato che ha presentato ricorso al Tar contro il provvedimento del Comune.

L'abbattimento dei 23 pini, necessari per la riqualificazione del tratto tra via Mercantini e via Matteotti, doveva iniziare lunedì scorso ma una protesta sul posto di alcuni residenti e del Comiato Difesa degli Alberi aveva costretto l'Amministrazione Comunale a rimandare. L'inizio dei lavori era stato posticipato a mercoledì ma a fermare nuovamente l'operazione c'è pensato una sospensiva del Tar Marche. Nove cittadii infatti hanno fatto nuovamente ricordo al Tribnale Amministrativo Regionale (dopo una prima richiesta rigettata) per chiedere di bloccare l'intervento di abbattimento.



E stavolta il Tar si è preso una settimana di tempo per decidere. Con una apposita ordinanza del 18 ottobre infatti il Tar ha accolto “l’istanza e sospende l’esecuzione dei provvedimenti impugnati fino alla decisione che sarà assunta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023”. Ancora una settimana dunque prima di conoscere le sorti dei pini di viale Anita Garibaldi.