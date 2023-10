La Regione Marche alla Fiera SMAU di Milano

2' di lettura

19/10/2023 - Una delle manifestazioni più prestigiose e più conosciute del panorama internazionale nel campo dell’innovazione e delle start up è quanto rappresenta “Smau Milano” a cui ha preso parte, in rappresentanza della Regione Marche, anche l’Assessore alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini.

Alla “due-giorni”, in programma nello spazio fieristico del capoluogo lombardo, hanno aderito ben 20 startup marchigiane che hanno messo in vetrina i propri prodotti e le proprie offerte nel settore dell’arredamento, dei materiali e delle attrezzature per la casa.

“Si tratta di una partecipazione importante e rinomata da parte della Regione, di cui siamo orgogliosi e che avviene in continuità con la tappa di Ascoli dello scorso giugno. Una dimostrazione ulteriore della vitalità e della dinamicità del nostro sistema regionale capace di cogliere le sfide e le tante opportunità offerte dai nuovi mercati - ha sottolineato con soddisfazione l’Assessore Antonini al termine di un workshop a tema, che ha aggiunto – “mi preme ricordare inoltre, come l’Amministrazione Regionale abbia sostenuto fortemente le startup innovative delle Marche, innanzitutto con l’approvazione, nel 2021, di una legge ad hoc (la legge regionale 6/2021) a cui ha fatto seguito l’emanazione di uno specifico bando (Sviluppo della comunità delle startup innovative nella regione Marche) da 4 milioni di euro, a cui il tessuto imprenditoriale marchigiano ha risposto con grande interesse e adesione, con ben 70 progetti presentati e 48 ammessi a finanziamento”.

Nel suo intervento, l’Assessore Antonini ha poi evidenziato come la Regione abbia affiancato, fin da subito, le aziende innovative del circuito marchigiano in numerose manifestazioni di punta come Las Vegas e Parigi.

“Di certo una leva fondamentale per questo segmento così strategico e funzionale è rappresentato dai cospicui fondi della Programmazione comunitaria (PR Marche FESR 2021/2027). Tra essi ben 310 milioni di euro saranno destinati al sostegno della ricerca, dell’innovazione, della digitalizzazione, della crescita sostenibile e della competitività delle nostre Pmi” ha concluso Antonini.