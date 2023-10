Fano: Turismo in crisi? Fano tiene e fa il pieno di stranieri: è boom di inglesi e norvegesi, ma l’albergo piace sempre meno. I dati

4' di lettura

18/10/2023 - Dopo le sirene nefaste, il lieve conforto dei dati. I timori post-alluvione, l’inflazione e il caro-prezzi avevano fatto presagire per l’anno in corso un turismo con il freno a mano. I dati fanesi lasciano presagire qualche luce in più tra le tante ombre di un’annata comunque difficile. Sì, l’estate ha fatto registrare un calo di arrivi e presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma nel complesso il 2023 sta regalando più di una soddisfazione.

I numeri da gennaio ad agosto sono allo stesso tempo croce e delizia, perché se da un lato raccontano di un aumento del 2,18 percento degli arrivi (le persone che hanno raggiunto Fano), dall’altro testimoniano un calo del 3,87 percento delle presenze (il numero di notti trascorse in città). Nello specifico, da inizio anno sono giunti da noi 84mila italiani (+0,82 percento) e quasi 18mila stranieri (+9,15%), per un totale di quasi 102mila arrivi. Da qui l’incremento di oltre due punti percentuali. Un bottino che appare magro, ma che va contestualizzato rispetto alle difficoltà del comparto. A soffrire di più sono stati gli alberghi, che hanno registrato un 13,23% di presenze in meno, mentre gli esercizi complementari – vale a dire b&b, camping e altre strutture ricettive non alberghiere – hanno incassato l’1,83% in più, un trend garantito soprattutto dagli stranieri. Come a dire che il classico hotel appare sempre più come una seconda scelta, rispetto ad altre soluzioni di alloggio che, oltre a tirare di più, inducono anche a fermarsi per più tempo. Soprattutto se si viene dall’estero.

Ma al di là degli sforzi per destagionalizzare l’offerta, il turismo fanese resta per sua natura soprattutto estivo. E qui i numeri si fanno meno ‘gentili’. Da giugno ad agosto, infatti, si è registrato un calo dell’1,74% degli arrivi e dello 0,21% delle presenze, nonostante sia andata bene con i turisti da fuori confine (+3,76% di arrivi e +7,21% di presenze). Flessioni marginali che anche in questo caso hanno visto maggiormente penalizzati gli alberghi tradizionali (rispettivamente -5,28% e -2,24%) rispetto alle altre strutture ricettive (+1,79% e +0,69%). A salvare capre e cavoli sono stati ancora una volta gli stranieri, che anche in questo caso hanno premiato decisamente le soluzioni extra-alberghiere (+7,68% di arrivi e +15,67% di presenze).

Ma chi sono questi stranieri? Mantenendo il focus sul periodo tra giugno e agosto 2023, si segnala il +47,31% di turisti provenienti dal Regno Unito, ma anche gli exploit di Norvegia, Polonia e Francia, rispettivamente con arrivi superiori del 30, 22 e 21% rispetto all’estate precedente. Bene anche Austria e Germania, ma calano Spagna e Olanda. Numeri certamente condizionati da diversi fattori, tra cui le nuove rotte dell’aeroporto di Falconara, che hanno aperto un varco verso le Marche da nazioni che finora avevano fatto registrare dati certamente meno significativi.

E gli italiani? “Sono arrivati soprattutto da Lombardia, Umbria (nonostante i lavori alla strada della Contessa, ndr) ed Emilia Romagna”, ha spiegato il neo dirigente Ignazio Pucci, senza dimenticare Piemonte e Veneto, quest’ultima - secondo il presidente di Federalberghi Luciano Cecchini - una regione da cui si può ancora attingere parecchio. Da segnalare anche gli exploit di Molise e Val d’Aosta. Male, invece, Liguria e Sardegna.

Per l’assessore al turismo ed eventi Etienn Lucarelli si tratta di “numeri molto positivi rispetto alle attese, merito della strategia del Comune, ma anche del sostegno della Regione e soprattutto del lavoro degli imprenditori. Un turismo balneare (che vogliamo rilanciare con il Waterfront), ma che presenta anche tanti altri punti di forza, dalla gastronomia a Vitruvio”. Lucarelli ha rimarcato la discreta tenuta degli italiani, e ha attribuito la netta crescita degli stranieri alla promozione e ai nuovi scali aerei. A essere premiata è stata, a suo avviso, la qualità della vita che Fano riesce a esprimere. “Ora, però, abbiamo sempre più bisogno di lavorare in squadra e di disegnare una strategia – ha concluso -, e questi numeri possono incentivare la creazione di ulteriori sinergie”.

Per Cecchini – che tra le altre cose suggerisce l’introduzione di navette dall’aeroporto regionale - occorre insistere ancora di più tornando nelle piazze con i gazebi, per una promozione che non si limiti alle fiere e al web. “Il passaparola – ha detto – resta al primo posto”. Pragmatica la considerazione di Stefano Mirisola, rappresentante sindacale di Confesercenti Pesaro Urbino, secondo cui seppur positivi “i dati non coincidono con le entrate in tasca degli imprenditori, che hanno sofferto soprattutto d’estate e nonostante tutto vanno elogiati per il grande lavoro di squadra”.