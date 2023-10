Urbino: Parata di vip per sua Maestà il Tartufo, presentata a Roma la Fiera Nazionale di Acqualagna

5' di lettura

17/10/2023 - Grande successo per la presentazione romana della 58^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Un evento in grande stile, come solo sua Maestà il tartufo sa fare, voluto per rilanciare il marchio Acqualagna Capitale italiana del tartufo.

Oltre la stampa specializzata e giornalisti tv, una parata di vip del mondo della televisione e dello spettacolo per assistere alla serata sul tartufo, guidata magistralmente da Paolo Notari, conduttore rubriche Rai, tra cui UnoMattina in Famiglia su Rai Uno. “Acqualagna è la capitale dei sogni e a ottobre e novembre i sogni di realizzano e fanno di Acqualagna la capitale del mondo”. Gianacarlo Magalli, cittadino onorario di Acqualagna è stato tra i protagonisti della serata romana organizzata al ristorante Prati in piazza Mazzini. All’evento anche l’amico Tiberio Timperi: “Il tartufo bianco esprime il territorio, la storia, la ricerca e la passione. E’ difficile trovare tutte queste qualità insieme in un piatto, consiglio di gustare rigorosamente con il telefono staccato e senza rompiscatole intorno”.



Sala gremita e serata partecipatissima alla presenza di Angelo Mellone e Anna Nicoletti, dirigenti Rai, Francesco Vaia responsabile prevenzione Ministero della Salute, Francesco Gesualdi, direttore Fondazione Marche Cultura, Simona Sala direttore di Radio 2, Nicola Prudente alias Tinto conduttore di Decanter, Federica Gentile di Rtl, Bruno Gambacorta curatore del tg2 Eat Parade, Studio Aperto Italia Uno, il divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini, il team della Federcuochi, l’Apci capitanata da Antonio Bedini.



A presentare le news il sindaco Luca Lisi: “La presentazione a Roma è sempre un successo, abbiamo scelto ancora una volta di venire nella capitale per illustare le news della prossima edizione. Ci saranno sorprese e grandi ospiti in una stagione ricchissima e profumata”.



È intervenuto il presidente della XIII Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati Mirco Carloni: “Acqualagna è un biglietto da visita per le Marche: un luogo che non dimentica le proprie origini, ma le esalta con sapienza. Il tartufo è un fatto agricolo, un bene ad alto valore aggiunto che genera una filiera virtuosa. Una parte importante del nostro sistema agricolo a cui abbiamo dedicato inziative legislative come l’iva agricola agevolata al 5% e la programmazione Sviluppo Rurale, al fine di favorire la coltivazione”.



“Le condizioni climatiche anche quest’anno non sono state ideali per la crescita del tartufo - ha detto Emanuele Bartolucci, commerciante di Acqualagna: “Pur avendo diversi problemi a causa degli effetti climatici, va anche detto che occorre valorizzare sempre più questo prodotto perché mostra quanto nelle zone montane sia importante per il ripopolamento. Le zone internte coltivate a tartufaia e adatte alla ricerca risultano più dinamiche e popolose. Quindi il tartufo non ha solo un valore economico ma soprattutto sociale”.



La conferenza stampa si è conclusa con una degustazione di eccellenze Marche a base di tartufo bianco di Acqualagna, pasta Luciana Mosconi e vini dell’azienda agricola La Monacesca. Chef Elena Venturi di Braceria da Plinc Ristorante e Sommelier Otello Renzi.



Conosciuta come una delle principali fiere di settore in Italia dedicate a sua Maestà il Tartufo Bianco, Acqualagna è pronta a celebrare il frutto più prezioso della terra.



Nei giorni 28, 29 ottobre e 1, 4, 5, 11, 12 novembre 2023 torna l’appuntamento con la kermesse dal sapore unico, quello del celebre Tuber Magnatum Pico e dai grandi numeri per un territorio che ha saputo distinguersi al mondo come distretto economico del prezioso fungo.



Novità assoluta di questa edizione Tartufo Award, la Gara Nazionale delle Città del Tartufo, in collaborazione con Pasta Luciana Mosconi, che si disputerà sabato 4 e domenica 5 novembre tra le città italiane del tartufo e in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Tartufo, nata per promuovere la produzione, la commercializzazione e la promozione turistica del tartufo, eccellenza italiana. Due giorni di competizione per eleggere il vincitore nella sfida in cucina tra le principali città testimonial del tartufo in Italia e nel mondo. Presidente di Giuria sarà Edoardo Raspelli, giornalista, scrittore, volto storico della televisione italiana, è stato l’inventore della critica gastronomica italiana, tra i precursori di quella mondiale. Sarà accompagnato da Francesca Bonaccorso, agente e creatrice di eventi, fotomodella, vincitrice della prima fascia Miss senza trucco nel concorso ‘La più bella del mondo Italia’.



Il prestigioso tartufo bianco marchigiano ha scelto il brand Luciana Mosconi, come Top Sponsor della 58° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna.



Un calendario ricco di eventi in cui il Gruppo Luciana Mosconi accoglierà i suoi ospiti per gustare insieme le eccellenze del brand interpretate da grandi chef stellati d’Italia.



Il tutto accompagnato da grandi vini della storica e rivoluzionaria Cantina Monacesca, massima eccellenza del Verdicchio di Matelica e non solo.



A intervenire in conferenza stampa l’Ad Marcello Pennazzi: “Tagliatelle e pasta all’uvo di qualsiasi qualità e tartufo bianco di Acqualagna sono il binomio vincente. Noi abbiamo fatto della qualità dei nostri prodotti, ma anche del nostro territorio, un punto di forza e quindi trovare un’eccellenza che può creare ancora più attenzione sul nostro territorio rappresenta un vanto di cui siamo orgogliosi”.



La 58^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna metterà in scena più di cinquanta eventi tra cooking show, presentazioni, incontri, talk show, premi, spettacoli, concerti, laboratori per famiglie e bambini, ricerca del tartufo e visite guidate. Una mappa del gusto con il cuore in piazza Enrico Mattei, centro del mercato del tartufo fresco e punto di partenza di un itinerario gustosissimo. Il Ristotartufo dove gustare in cucina alcuni dei grandi classici della tradizione locale e ricette gourmet a base di tartufo bianco, il Mercato del Gusto aperto alle tipicità locali e nazionali di eccellenze agroalimentari e di artigianato. Inoltre, un grande spazio curato da ‘Programma di Sviluppo Rurale ‘ Marche con le Masterclass "I Magnifici 16" - Degustazione guidata di vini a cura dell'Istituto Marchigiano di Tutela Vini.