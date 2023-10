Fermo: Arretramento A14. Parlano gli esperti. Già nel '60 voci autorevoli lo chiedevano

4' di lettura

17/10/2023 - Arretramento A14 e Ferrovia! Il Comitato per l'arretramento rilancia con un importante convegno che si terrà a Porto San Giorgio giovedì 19 ottobre, David Palace Hotel, ore 17,30. I relatori sono tutti di alto profilo. Prenderanno la parola i docenti dell'Università di Camerino: prof. Simone Rodolfo Masera e prof. Gilberto Pambianchi, il prof. Giorgio Passerini dell'Università Politecnica delle Marche, e il Presidente dell'Istat prof. Francesco Chelli. I lavori saranno aperti dal Presidente della Fondazione San Giacomo della Marca Massimo Valentini. Titolo dell'iniziativa: "Le ragioni dell' arretramento di FS e A14 Marche sud".

Il Comitato intende portare il proprio contributo, scevro da posizioni ideologiche, per entrare invece nel merito tecnico delle problematiche. Un modo questo perché le scelte politiche siano ben ponderate. Anche alla luce del fatto che le decisioni che saranno prese condizioneranno almeno per i prossimi 50 anni lo sviluppo del territorio delle Marche sud.

Non si può dunque sbagliare stavolta. Tutto dovrà essere vagliato tenendo presente ogni fattore a partire proprio dal contributo degli esperti. Una voce importante, la loro, che andrà ascoltata per una successiva scelta oculata e capace di rispondere alle necessità delle comunità locali.

Il Comitato ribadisce intanto che l'arretramento dell'Autostrada risolverà «i gravi problemi ambientali della costa sia in ordine al pesante inquinamento atmosferico presente che in ordine all’equilibrio idrogeologico che risulta particolarmente pericoloso nell’area attraversata dall’A14, un'area a rischio grandi frane, rischio certificato, tra l'altro, dal Piano Idrogeologico Regionale».

Inoltre, spiegano ancora i componenti il Comitato, «la soluzione dell’arretramento risolverebbe anche il grave problema della sicurezza stradale che sarebbe invece molto incombente per circa 10 anni nel caso di realizzazione della terza corsia nell’attuale sede».

Altro tema che sta a cuore al Comitato è quello della riconnessione delle aree interne: grazie all'arretramento, verrebbe favorito un nuovo sviluppo economico. A dare consistenza a questa tesi, arriva da Roma una significativa informazione fornita dall'architetto Sergio Marzetti allievo del celeberrimo urbanista prof. Luigi Piccinato, urbanista secondo a nessuno.

L’architetto Marzetti ricorda una accorata lezione – erano i primi anni Sessanta - del suo prof. contraria alla localizzazione costiera della A14. Le esatte parole di Piccinato furono: «Il bacino dell’indotto economico di una autostrada si estende fino a 20 km. a destra e a sinistra della stessa. Costruire l’autostrada a fianco della costa, vuol dire regalare 20 km. di profondità utile ai pesci».

Senza contare, aggiunge oggi l'allievo di allora, che l'arretramento «avrebbe data nuova vitalità ai centri urbani interni invece di causarne lo spopolamento, a detrimento dei centri urbani costieri aggrediti da una insensata urbanizzazione lineare delle Marche sud, da Ancona al confine con la costa abruzzese».

Negli anni '60, contro la costruzione della A14 lungo la costa e il mancato arretramento prese posizione un noto personaggio fermano: Dante Borsoni, giornalista, collaboratore de Il Resto del Carlino, insegnante, e bisnonno dell'attuale sindaco Paolo Calcinaro e di un altro bisnipote, Alessandro Morrone Mozzi che sta ricostruendo le opere del suo ascendente e ci fornisce alcune informazioni. Dante Borsoni «era convinto che l’autostrada sulla costa avrebbe recato grave danno ambientale ed economico ai centri della riviera. La considerava una “duplicazione” della strada nazionale e della ferrovia. Inoltre riteneva che, sì, costruire l’autostrada nell’interno avrebbe avuto un maggior costo (stimato in 5 o 6 miliardi di lire), ma che, alla lunga, il danno economico per la riviera sarebbe stato maggiore. Evidenziava il fatto che, più a Nord, il tratto autostradale non percorreva la costa; e che dunque era una ingiustizia per il Piceno che si opprimessero in quel modo i centri costieri».

Molti furono i suoi articoli sul quotidiano.

Non solo, «collaborò – ricorda ancora Morrone Mozzi - con la sezione di Italia Nostra di Grottammare presso cui venne costituito il “Comitato per la difesa e la valorizzazione della Riviera Picena” (l’aggettivo “piceno” non è casuale perché, tra il 1928 e il 1933, il maestro Borsoni aveva dato avvio a una campagna a favore del cambio di nome della regione, da Marche a Piceno). Dette alle stampe una rivista - direttore lui medesimo - che spiegava nel dettaglio i vantaggi della costruzione dell’autostrada nell’interno e non sulla costa. Non l’ebbe vinta».

Borsoni si appellò anche al presidente della Repubblica Antonio Segni.

Se ancora vivesse, probabilmente inviterebbe i politici a non ripetere gli sbagli di 60 anni fa.