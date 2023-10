Fano: Il mondo sotto lo stesso tetto: nasce la Casa dell’Intercultura, dove gli stranieri diventano una grande famiglia. Gli appuntamenti in programma

3' di lettura

17/10/2023 - Un posto in cui incontrarsi, stare insieme, conoscersi. Al di là della fede e della provenienza. La casa dell’Intercultura mira a essere quel contenitore che troppo spesso manca a un contenuto multiforme e propositivo che soffre troppo spesso la carenza di luoghi. Di ‘porti sicuri’ in cui, appunti, organizzare eventi, corsi, iniziative. Ora un gruppo di associazioni mira a porvi rimedio. Grazie a ‘Porte Aperte’ potranno infatti fare affidamento sulla nuova Casa della Comunità ‘Don Paolo Tonucci’ del quartiere Vallato a Fano.

Eccola la nuova casa dello scambio. Quella in cui costruire insieme una cultura di pace, fraternità, amicizia. Banalmente, conoscenza. Lo ha detto anche Papa Francesco: sintetizzando impropriamente il suo messaggio, “un essere umano si conoscere soltanto attraverso l’incontro con l’altro”. L’intento è dunque quello di abbattere barriere, ma anche di incentivare una socialità che troppo spesso latita tra persone venute da lontano che, per una ragione o per l’altra, restano rinchiuse nelle loro case senza creare una vera interazione con gli altri. Un problema che riguarda soprattutto le donne delle comunità straniere che vivono a Fano e non solo, complicando di fatto l’integrazione loro e quella dei loro figli, soprattutto dal punto di vista linguistico.

Al Fihryat, Apito Marche, Associazione di Cittadini Senegalesi, Caritas Diocesana, Centro Missionario Diocesano, Comunità Ucraina di Fano, Ilirianet, Associazione culturale Jalsuri, L’Africa chiama, Mama Ethiopia, Millevoci, Porte aperte e Ufficio Pastorale Migrantes: sono queste le associazioni che hanno unito energie e intenzioni per dare vita alla Casa dell’Intercultura, dove sviluppare percorsi educativi, sociali e culturali a favore dei non italiani che a Fano vivono o sono semplicemente di passaggio. Nella stessa sede si punta anche a creare una sorta di ‘sportello’ in cui dare ascolto – e possibilmente risposta – alle esigenze dei non italiani, come spiegato da Roberto Ansuini.

Il nome in codice è ‘Il Mondo è qui’, come a sintetizzare il concetto di incontro tra diverse realtà. Un modo per favorire l’accoglienza in un clima familiare e anche giocoso. Sono infatti previsti incontri a carattere culturale e ricreativo, con uno spazio pensato per i bambini con attività a loro dedicate. Giovedì 19 ottobre alle 17 l’inaugurazione della Casa dell’Intercultura, con la proiezione di ‘A.O.C.’ – cortometraggio presentato da Millevoci che con ironia affronta il tema dell’integrazione che deve fare i conti con la burocrazia -, una performance di musiche e danze peruviane presentate dall’associazione culturale Jalsuri e un buffet etnico.

Poi gli appuntamenti veri e propri, previsti ogni due giovedì dalle 17 alle 19 a partire dal 26 ottobre, quando L’Africa Chiama, insieme al PariCentro, organizzerà un incontro sull’educazione finanziaria con un focus su risparmio e budget familiare in tempo di crisi. Giovedì 9 novembre Millevoci, insieme alla psicologa Valentina Busu, proporrà invece un laboratorio sulle emozioni per adulti e bambini che insegnerà a esprimersi attraverso forme artistiche come il disegno, la manipolazione, il movimento e la creazione di storie condivise. Giovedì 23 novembre toccherà ad Apito Marche con il suo laboratorio pittorico e creativo, per adulti e bambini, dal titolo ‘Piacere di conoscerti’. Giovedì 7 dicembre Irma Arapi dell’associazione Ilirianet (Albania) presenterà ‘Magic Cooker’, una particolare tecnica per cucinare all’insegna del mangiar sano e senza sprechi, sia di cibo sia energetici. L’ultimo appuntamento in programma è per giovedì 21 dicembre, quando la comunità ucraina di Fano proporrà l’evento ‘Ucraina terra di liberi e coraggiosi’, anche con giochi della loro tradizione per i più piccoli.

L’intento è poi quello di proseguire anche nel 2024, magari con progetti condivisi e iniziative che non siano gestite dalle singole associazioni come a compartimenti stagni. Come l’intercultura, d’altronde, richiede.