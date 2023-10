Fermo: Fermo: Medici di oggi e di domani. Domenica 15 la “Giornata del Medico” al Teatro dell’Aquila e lo slancio positivo della nuova curvatura biomedica nei licei scientifici

3' di lettura

14/10/2023 - La “Giornata del Medico”, alle 17 di domenica 15 ottobre, e l’inizio del nuovo anno scolastico per i Licei Scientifici con curvatura biomedica della Provincia di Fermo: questi i due “messaggi positivi”, come lei stessa li descrive, nelle dichiarazioni della Presidente dell’OMCeO Anna Maria Calcagni. Sono 29 i nuovi medici che da quest’anno entreranno in servizio sul nostro territorio, «giovani molto preparati, e accolti sempre calorosamente dalla cittadinanza», mentre si pongono le basi per i professionisti di domani, con la sperimentazione della “curvatura biomedica”, ormai giunta al sesto anno nel Liceo Scientifico di Fermo.

«Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per gli dèi tutti e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò, secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto». Da qui – da Ippocrate – ad oggi, generazioni e generazioni di dottoresse e dottori hanno dato il loro impegno e dedicato la loro vita agli altri, alla loro salute e al loro benessere. Domani, 15 ottobre, alle 17, il rito del giuramento si ripeterà uguale come ogni anno – seppur nella sua formula moderna – e ci auguriamo che uguale sia anche la passione negli occhi, nelle menti e nelle mani della nuova leva, delle nuove generazioni.

Tutto sta nel partire dalla formazione, come spiega la dirigente del Liceo Scientifico “T.C.Onesti” di Fermo Marzia Ripari, che illustra tutti i vantaggi di una sperimentazione partita nel 2018 e che permette a studentesse e studenti di acquisire un titolo riconosciuto a livello nazionale. Il “Liceo Scientifico con Curvatura Biomedica” consiste in un triennio liceale in cui, accanto alle tradizionali attività didattiche, vengono introdotti corsi di formazione pomeridiani e sessioni di laboratorio, tenuti – a titolo gratuito – dagli specialisti del settore sul nostro territorio.

Un percorso sì impegnativo – gli alunni ammessi sono 30 al massimo, previo test bimestrale – ma dalle implicazioni positive, a partire, come dice la stessa dirigente, «dall’orientamento attivo che le ragazze e i ragazzi portano avanti, acquisendo così più consapevolezza riguardo questa tipologia di percorso, e maggiori competenze, utili per affrontare il test di ingresso nelle facoltà ma anche durante tutto il percorso di studi». Una formazione che però va al di là dei pochi “eletti” in grado di sostenere il carico di studi, dal momento che le lezioni del corso saranno accessibili anche ad un pubblico di uditori, oltre alla presenza di una “propedeutica alla curvatura”: delle lezioni che, nel corso del biennio, i liceali potranno frequentare per carpire cosa si tratterà negli anni successivi, e capire se sia proprio questa la strada giusta da imboccare. Prova della bontà del progetto, l’ingresso nella sperimentazione quest’anno anche del IISS “Carlo Urbani”, che accoglie tale novità insieme all’idea di una scuola dalla didattica innovativa, laboratoriale e connessa col mondo del lavoro e della scienza.