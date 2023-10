Ulteriori 355mila euro per l'assistenza domiciliare domestica ed educativa

1' di lettura

13/10/2023 - “Intendiamo stanziare altri 355 mila euro per assistenza domiciliare domestica ed educativa per le persone in condizioni di disabilità” lo fa sapere l’assessore ai Servizi Sociali Filippo Saltamartini – “la richiesta parere verrà inviata dalla Giunta alla Commissione consiliare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali”.

Si tratta di risorse del Programma Operativo Complementare - POC Marche 2014-2020 per la realizzazione di interventi coerenti con la L.R. n.18 del 1996 attraverso la quale la Regione Marche promuove e coordina le politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità.

“I 355 mila euro andranno ad aggiungersi agli 11.300.000 euro per gli interventi di integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità già stanziati con la DGR n.850 dello scorso giugno per l’anno 2023 che sono destinati a: assistenza domiciliare domestica ed educativa, integrazione scolastica; tirocini di Inclusione Sociale (TIS)” spiega l’assessore.

Le risorse verranno trasferite ai beneficiari tramite gli Ambiti Territoriali Sociali contestualmente al trasferimento delle risorse della DGR n.850, con gli stessi criteri, modalità di riparto delle risorse e tempi di rendicontazione.

“La scelta si fonda principalmente sulla necessità di sostenere interventi che consentano alle persone con disabilità di rimanere il più a lungo possibile nel loro domicilio” conclude Saltamartini “nelle Marche ci sono 78 mila persone che soffrono a causa di problemi di salute o di gravi limitazioni che impediscono di svolgere attività ritenute normali”.

Nel 2021 risorse analoghe sono servite a realizzare 2.654 interventi, di cui oltre 2 mila assistenza educativa domiciliare.