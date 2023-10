Gabriele Santoro confermato Presidente del Consiglio del Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Regione Marche

2' di lettura

13/10/2023 - Riconfermato Agr. Gabriele Santoro nella carica di Presidente del Consiglio del Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Regione Marche.

Sabato 23 settembre 2023, a Monte Roberto, presso la “Villa S. Salvati” sede storica dell’Istituto Professionale di stato per l’Agricoltura “Serafino Salvati” che sin dal 1972 ha visto diplomarsi numerosi “Agrotecnici”, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti del Collegio Agrotecnici delle Marche. Le settimane successive ha visto insediarsi il nuovo Direttivo.



“La Conferma in Carica – dichiara il presidente – rafforza un operato che da anni caratterizza il Collegio degli Agrotecnici della Regione Marche. L’incremento dell’affluenza al voto costituisce il segno di un forte spirito di appartenenza e di condivisione degli obiettivi che ci siamo posti negli anni. La partecipazione dei giovani iscritti è il segno evidente della forte presenza del nostro Collegio nel territorio. Giovani che sono presenti sul territorio con competenza professionale e dedizione al Collegio che li rappresenta. Il Consiglio si fa portatore delle loro esigenze e sarà grato a tutti i Giovani iscritti che con volontà e dedizione si impegneranno nelle varie iniziative che il Consiglio promuoverà sul territorio.

Ringrazio con gratitudine e stima i Consiglieri uscenti per l’apporto dato nella conduzione del Collegio; un ringraziamento particolare per i nuovi Consiglieri eletti, per il loro generoso apporto di competenze e professionalità.



Ringraziamo anche i nuovi Revisori dei Conti e auguriamo loro un buon lavoro per gli anni futuri”.

Ecco il nuovo Consiglio Direttivo: Presidente Gabriele Santoro, Segretario Paolo Zenobi, Alfio Santinelli, Antonelli Stefania, Lorenzo Luminari, Staffolani Marco, Gianangeli Marco.

Il nuovi Revisori dei Conti Luca Gigli, Marini Andrea e Francesco Romiti.