Senigallia: Ponte Garibaldi: da giovedì parte il cantiere per la demolizione. Il sindaco, "Aspettiamo il progetto per la ricostruzione"

10/10/2023 - Al via il cantiere per la demolizione del ponte Garibaldi. Il Consorzio di Bonifica Marche, incaricato dalla Regione Marche di eseguire i lavori, inizierà l'intervento a partire da giovedì. La demolizione procederà per step.

“Ho avuto notizia dal Consorzio di Bonifica che da giovedì verrà allestito il cantiere per la demolizione del ponte Garibaldi -conferma il sindaco Massimo Olivetti- direi che sono superati i problemi relativi allo spostamento delle tubature della Telecom che avevano rallentato i lavori. La parte di nostra competenza, quella relativa allo sostamenti delle condotte del gas, è stata completata da tempo”.



I soggetti attuatori del maxi intervento sono il Consorzio di Bonifica, che si è occupata della realizzazione della passerelle temporanea ciclopedonale e che ora seguirà l'abbattimento del ponte, e l'Anas cui è affidata la ricostruzione del ponte Garibaldi. “In verità stiamo attendendo il progetto del nuovo ponte Garibaldi, che non ci è ancora stato sottoposto -conclude il primo cittadino- così come siamo in attesa di conoscere il futuro del ponte degli Angeli dell'8 Dicembre”.

Il nuovo ponte Garibaldi, come annunnicato nei mesi scorsi dal vice commissario per l'emergenza Stefano Babini e dal presidente della Regione Francesco Acquaroli, sarà extra dosso, cioè al di sopra degli argini, dunque un ponte molto più alto di quello Degli Angeli ma più sicuro per il deflusso delle acque in caso di piena. Allo stesso modo anche il ponte degli Angeli dovrebbe essere rialzato attraverso dei martinetti.