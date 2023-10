Jesi: torna il Festival Marche in Atti 2023-24 per eleggere la migliore compagnia teatrale delle Marche

3' di lettura

10/10/2023 - Al via l'ottavo Festival Marche in Atti, organizzato da Fita Marche in collaborazione con il Comune di Jesi, che si terrà al Piccolo Teatro di Jesi (AN) con il patrocinio della Regione Marche.

Cinque spettacoli di teatro amatoriale si contenderanno il primo posto del Festival con una giuria qualificata che valuterà gli spettacoli in concorso e sceglierà la compagnia che rappresenterà le Marche al GPTA (Gran Premio del Teatro Amatoriale Fita Nazionale).



"Il teatro rappresenta un grande patrimonio della vita culturale delle Marche e coinvolge centinaia di compagnie teatrali amatoriali – spiega la presidentessa della Fita Marche, Federica Bernardini – l'edizione 2023 del festival Marche in Atti riporta alla ribalta il lavoro dei tanti appassionati che lavorano ogni giorno con passione e tra mille difficoltà, dedicando tempo e risorse alla collettività. In questo contesto, le amministrazioni pubbliche che agevolano gli spettacoli teatrali danno un impulso positivo all'aggregazione in campo artistico e, specie in questo periodo, hanno un ruolo fondamentale nel promuovere una cultura diffusa sui territori".



Il primo appuntamento del festival si terrà il 14 ottobre alle ore 21,15 con la compagnia CTR Calabresi Tema Riuniti e lo spettacolo "Salomè".



Scritta nel 1891, Salomè è considerata la pièce teatrale più scandalosa dello scrittore e drammaturgo irlandese Oscar Wilde (1854-1900). Concepita in francese e successivamente tradotta in inglese, Salomè è una tragedia in un atto unico che prende spunto dal celebre episodio narrato nei Vangeli, in cui viene messa in scena la tragica notte nella quale la protagonista (Salomè), figlia di Erodiade, principessa di Giudea, come ricompensa per aver deliziato con la propria danza il tetrarca di Galilea, Erode Antipa, chiede che le venga consegnata su un vassoio d’argento la testa di Iokanaan (Giovanni Battista). Salomè è un capolavoro assoluto della drammaturgia teatrale, un'immersione tra il sacro e il profano, onirismo e simbolismo. Condotto dall'attore e regista portoghese Luís Marreiros, troviamo la celebre opera di Oscar Wilde in una versione caratterizzata da una recitazione cross-gender. Le donne diventano uomini e gli uomini donne, creando un'onirica atmosfera di androginia. L'intento del regista è far diventare la pièce teatrale un'opera rock, trasgressiva, colorata, sulle orme di un moderno Decadentismo; specchio di una società contemporanea, dove i generi si mescolano, dove la perversione si nasconde negli animi dei potenti, dove i valori morali svaniscono e non ci resta altro che la grande bocca dell'inferno che tutto divora.



Traduzione, adattamento e regia di Luís Marreiros.

Interpreti: Valeria Baldoni – Primo Soldato; Antonella Gentili – Secondo Soldato; Giorgia Tranquilli – Giovane Siriano; Morena Oro – Iokanaan; Luís Marreiros – Salomé; Fulvia Zampa – Tigellino; Raffaella Baratta – Erode; Stefano Stella – Erodiade.



I prossimi spettacoli



Il calendario di Marche in Atti proseguirà sabato 11 novembre alle ore 21:15 con lo spettacolo Macbeth della compagnia Laboratorio Minimo Teatro. Sabato 18 novembre il Gruppo teatrale Recremisi presenterà lo spettacolo nell'Attesa, mentre sabato 25 novembre Teatro Accademia metterà in scena "A tu per tu". Sabato 16 dicembre sarà la volta di "Il Gioco dell'Epidemia" della compagnia Res Humanae.



La serata conclusiva del Festival si terrà sabato 13 gennaio 2024 alle 21:15, con le premiazioni delle compagnie in gara che decreteranno l'accesso alla fase nazionale del Gran Premio Nazionale della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori).

Per tutti gli spettacoli il costo del biglietto intero è di 13€ - ridotti under 25 e tesserati Fita 10€.