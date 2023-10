Ancona: Il grande piano per Portonovo: 5,6 milioni di euro per i progetti di sviluppo della baia

3' di lettura

10/10/2023 - Il progetto si inserisce nel Por FESR Marche 2021-2027. Un piano a lungo termine per sviluppare la baia di Portonovo del punto di vista di servizi, gestione, tutela ambientale e per sviluppare il brand "Riviera del Conero" con tutti i comuni del Parco

Il Comune di Ancona ha predisposto il piano degli obiettivi per l'attuazione di una strategia territoriale di sviluppo sostenibile incentrata sull’ECO-Cluster di Portonovo.

Il piano si pone all'interno del Por FESR Marche 2021-2027, che ha individuato cinque aree urbane composte dal Comune capoluogo di provincia con funzione di capofila e da altre città cintura e intermedie, nelle quali saranno realizzate strategie territoriali da attuarsi nella forma di Investimenti territoriali integrati (Iti).

“Ancona – spiega il sindaco Daniele Silvetti che questa mattina ha presentato in giunta la delibera per la ratifica degli obiettivi specifici e per la costituzione dell'ufficio/gruppo di lavoro integrato – ha un ruolo determinante in questa progettualità, non solo per la centralità della baia di Portonovo in termini di valorizzazione ambientale e turistica, ma anche e soprattutto per la creazione di un reale e strutturato sistema di governance condivisa. Questo è un metodo vincente, una formula efficace che razionalizza i progetti e le azioni e massimizza le forze in campo per la gestione e la cura della parte più preziosa del nostro territorio e del nostro mare”.

Gli obiettivi specifici della proposta sono: l'implementazione di percorsi e servizi sostenibili dal punto di vista ambientale, il recupero e riqualificazione della ex colonia estiva dei Mutilatini con fini di ricettività turistica, con il coinvolgimento attivo del Parco del Conero; l'attivazione di spazi hub diffusi in tutti i Comuni del Parco che costituiscono l’area urbana per il potenziamento e sviluppo del brand turistico “Conero”, coinvolgendo i molteplici attori territoriali interessati (Ente Parco, Soprintendenza, Comune di Camerano, Comune di Sirolo, Comune di Numana).

Il finanziamento previsto per ciascuna strategia territoriale approvata è di 5.600.000 euro.

La bozza di strategia territoriale dell'ITI Urbano di Ancona è stata richiesta dalla Regione Marche, in seguito a una preliminare condivisione e concertazione con la Direzione Urbanistica, edilizia pubblica, porto, mobilità del Comune. La proposta inviata intende dare forma ad un progetto integrato, orientato a connettere il contesto locale con le reti internazionali del turismo e delle tecnologie ed economie sostenibili, attraverso una serie di linee guida all'interno delle quali si declinano gli obiettivi specifici. Le linee guida sono: il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità della baia preservandone i caratteri di eccellenza naturalistica; la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico dismesso; il potenziamento dell'attrattività turistica dell’intero sistema del Parco del Conero; il consolidamento delle reti di partenariato tra gli attori istituzionali coinvolti.

La struttura di governance sarà attivata attraverso formule di partenariato strutturate su un doppio livello: una coalizione territoriale per la costituzione di un’area urbana composta dal Comune di Ancona (capofila) e dai Comuni di Sirolo, Numana e Camerano; un partenariato locale che includa soggetti istituzionali con competenze specifiche sul contesto (SABAP Marche Ancona, Ente Parco del Conero) o legate al territorio nei termini di Ricerca e Innovazione (Università Politecnica delle Marche).

Sarà, inoltre, costituito un ufficio integrato per la strategia territoriale ITI Portonovo, composto dalle diverse direzioni dell'Ente, competenti per i vari aspetti progettuali e di gestione.