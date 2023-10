Urbino: Violenza contro le donne, Auromovie realizza a Cagli il cortometraggio "Doppia Vita"

5' di lettura

09/10/2023 - Il cortometraggio "Doppia Vita" è stato realizzato dalla rinomata casa di produzione cinematografica "Auromovie", fondata da Alessandra Scardellato e Mattia Pantaleoni. Nel portare a compimento quest’opera hanno giocato un ruolo fondamentale la celebre Financial Manager, Sonia Giacometti e la comunicatrice Barbara La Rosa, nonché “Settembre Produzioni” di Carla Finelli, nell’ambito delle attività di produzione esecutiva.

La coproduzione coinvolge anche “LIVE SHOW Events&Fun”, un’associazione culturale, fondata da Fabio Pierangeli imprenditore dello spettacolo e dal compositore di musiche per film Michele Mucciacito e la produttrice Monica Bartolucci, “Reylu”, “Imagine The Stars”.



Questo ambizioso progetto cinematografico, basato su fatti realmente accaduti, ha trattato uno degli argomenti più drammatici che affliggono la società odierna: la violenza sulle donne. L’obiettivo preminente è stato di rappresentare, nel modo più autentico possibile, le dinamiche che conducono alla commissione di atti di violenza. E di consentire allo spettatore di arrivare a comprendere gli aspetti più reconditi che determinano l’emersione di questo fenomeno criminoso, onde alimentare un profondo processo di sensibilizzazione sulla questione.



La regia di "Doppia Vita" è stata condotta sapientemente da Giorgio Molteni, mentre la sceneggiatura è stata curata in maniera impeccabile da Beatrice Tomagnini. Il cast ha visto la partecipazione di talenti straordinari come Luce Cardinale, Mirko Frezza, Francesca Guidi, Nicholas Gallo e Monica Rogledi.



Alessandra Scardellato, CEO di Auromovie, ha commentato la conclusione delle riprese: “Desidero complimentarmi con il regista Giorgio Molteni per il suo contributo eccezionale. Sul set è una garanzia. Si distingue soprattutto per la capacità di saper gestire il tempo ed evitare che si possano creare dei rallentamenti nelle riprese. La riuscita concreta del corto la ritengo in gran parte dovuta al suo talento. Ci tengo a sottolineare che quest’opera si fa portatrice di un importante messaggio di sensibilizzazione, in grado di contribuire al contenimento di questa piaga sociale”.



Mattia Pantaleoni, oltre a essere produttore, insieme ad Alessandra Scardellato, si sta facendo notare per le sue abilità nel focus assist alla regia e come operatore drone e steadycam. Nell'ambito della sua crescente conoscenza della tecnica registica, ha sottolineato che i film di "Auromovie", "cercano di affrontare tematiche spesso poco approfondite ma di grande rilevanza sociale, mantenendo al contempo un alto valore artistico".



Giorgio Molteni, a sua volta, ha voluto ringraziare Alessandra Scardellato per avergli offerto la possibilità di guidare le riprese di un cortometraggio così importante: “Ringrazio Auromovie per avermi voluto alla regia di un cortometraggio che tratta una tematica di scottante attualità. Spero che questa casa di produzione possa diventare un punto di riferimento nel panorama del cinema nazionale, continuando ad affrontare questioni delicate, spesso trascurate, attraverso l’arte del cinema”. A proposito del senso del cortometraggio ha affermato: “Questo film breve ha lo scopo di far riflettere su quello che sta accadendo, mi riferisco ai soprusi che certi uomini commettono nei riguardi delle donne. Si tratta di un lavoro che inoltre può servire ad aiutare questo processo di sensibilizzazione delle persone, degli animi, dei cuori, del mondo che ci circonda, noi compresi”.



Attorno all’”Auromovie” si sono raccolti un folto numero di professionisti e di attori con molta esperienza, alcuni dei quali, in particolare Mirko Frezza, considerata l’importanza della tematica, hanno deciso di recitare in maniera gratuita. Le riprese si sono svolte nel Comune di Cagli. Le istituzioni comunali e regionali hanno manifestato una forte disponibilità nei confronti della produzione, che si è tradotta nella concessione di location e nella fornitura di maestranze locali, in particolar modo di costumiste. Per quanto riguarda gli sponsor, hanno contribuito alla realizzazione dell’opera: Francesco Gregolin; MOhS gioielli Torino; VANNI occhiali Torino, che ha indossato Luce Cardinale; Tenute Collesi; Luigi Borrelli Napoli, che ha vestito Mirko Frezza; l’Associazione Live Show Events&Fun. Relativamente invece ai luoghi dove si sono svolte le riprese, si annoverano la Famiglia Iacomucci che ha messo a disposizione una propria abitazione, l’Hotel Pineta, l’Autostazione Ristorante da Rocco, Apple cafe' e Squaqua' 2.0. Si ricorda infine che Francesca Guidi ha svolto anche le funzioni di location manager.



"Mi sono adoperato in prima persona per portare le riprese del cortometraggio "Doppia Vita" nel nostro Entroterra ed in particolare a Cagli, dove la produzione, la troupe e gli attori hanno soggiornato per alcuni giorni, girando qui questo importante lavoro che affronta la delicata tematica della violenza sulle donne e dei femminicidi. Un dovuto ringraziamento va al Comune di Cagli che ha reso possibile questa iniziativa, alla Produzione, alla Financial Manager, agli sponsor e a tutti coloro che hanno creduto in questo lavoro che rappresenta anche un ottima visibilità per il nostro Territorio, visto che sarà proiettato in tutta Italia" - E’ quanto affermato da Giacomo Rossi, Consigliere Regionale della Regione Marche.



Il sindaco di Cagli, Alberto Alessandri, ha infine sottolineato: “La nostra cittadina è sempre disponibile nell’accogliere proposte che possano favorire la promozione dell’intero territorio.



Cagli ha un’importante storia circa l’interessamento da parte di produzioni cinematografiche, interrotte durante gli ultimi anni per ovvi motivi (covid - alluvione) e questi giorni è stato un piacere poter vedere numerosi artisti e professionisti che hanno animato il centro storico e che hanno favorito l’economia del posto. Il valore aggiunto, in questo caso, è stato sicuramente il tema trattato dal cortometraggio, la sensibilizzazione contro la violenza di genere, dato che, purtroppo, è un problema d’attualità”.