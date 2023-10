Plastic Free Marche: nuovo referente regionale

2' di lettura

08/10/2023 - Leonardo Puliti, osimano, è il nuovo referente regionale Plastic Free per le Marche.

Ecco le sue parole dopo la nomina:

"Voglio innanzitutto ringraziare il nostro presidente Luca De Gaetano, il direttore generale Lorenzo Zitignani e tutto il direttivo nazionale Plastic Free per la fiducia riposta in me.

A tutti loro assicuro il massimo impegno per il bene della regione che mi trovo a rappresentare e per tutta la nostra associazione.

Un ringraziamento speciale va a Riccardo Mancin per il costante supporto e vicinanza ed a chi mi ha preceduto in questo delicato ruolo e cioè Rodolfo Aji, per tutto quello che ha fatto sino ad ora e per tutto quello che continuerà a fare per Plastic Free e per il nostro pianeta.

Dopo una prima fase di conoscenza più approfondita di tutti i nostri referenti locali, mi metterò al lavoro con i nostri referenti provinciali per organizzare una giornata regionale di Clean Up che coinvolgerà chiaramente tutti i nostri referenti locali, diversi comuni marchigiani e tanti volontari Plastic Free.

Sarà una bellissima giornata all'insegna dell' amicizia e del rispetto dell' ambiente.

Voglio chiudere con un messaggio del nostro presidente nazionale Luca De Gaetano:

"Educare i propri figli significa anche insegnargli cosa è giusto e rispettoso per il pianeta, magari dando loro un esempio concreto con azioni quotidiane.

Bisogna farlo da quando sono piccoli, in modo che un messaggio forte e chiaro arrivi al cuore e all’anima creando così persone migliori quando cresceranno"

Un ultimo pensiero ed un grande abbraccio a tutti i nostri referenti Plastic Free che in silenzio lavorano per il bene della loro zona e di tutto il nostro pianeta... Grazie di ???? anche a tutti loro. Ci vediamo presto"'